Räddar AIK:s svit – efter sent straffmål

Efter ett inledande spelövertag från Norrköping var det AIK som tog ledningen på Parken i Norrköping.

Henok Goitom gjorde sig fri från bevakningen på en hörna och nickade in 1-0 i den 26:e minuten.

Trots att storstjärnan och skytteligaledaren Christoffer Nyman tvingades utgå i den första halvleken lyckades Norrköping ändå vända i början av den andra.

I den andra halvlekens första minut drev Sead Haksabaovic upp bollen på offensiv planhalva och spelade in den till Simon Thern. Mittfältaren släppte dock bollen förbi sig och Jonathan Levi dök upp och satte kvitteringen.

Norrköping vände mot AIK

Fyra minuter senare kom också ledningsmålet för Norrköping. En lång hörna nådde Henrik Castegren som nickade in 2-1.

Resultatet stod sig länge men AIK skulle få chansen från straffpunkten när Stefan Silva nickade ner bollen på Lars Krogh Gersons hand i den 86:e minuten.

Sebastian Larsson satte straffen otagbart för Isak Pettersson i målet och matchen blev oavgjord.

– Vi stressar upp oss jättemycket och de gör ett mål till. Sedan tycker jag vi är starka, säger Sebastian Larsson i Dplay efter matchen.

– Tidigare under säsongen hade vi fått stryk här med 3-1 eller 4-1 men vi gnuggar på och det kommer in energi med fräscha spelare som gör skillnad. Vi får in kvitteringen och det är två lag som kan vinna i slutet.

Grzelak: ”Det säger väldigt mycket”

AIK:s tränare Bartosz Grzelak:

– Vi har svårt att komma i gång efter deras två mål men jag är imponerad av grabbarna och framförallt hur Henok Goitom efter kvitteringen hämtar bollen och sätter den på mittpunkten. Det säger väldigt mycket om vart vi har kommit som grupp.

AIK-tränaren förklarade också en lite märklig situation i början av den andra halvleken. Henok Goitom kom ut på planen några minuter för sent.

– Det var inte bra och det faller på honom själv. Hans ansvar, säger Grzelak.

AIK:s förlustfria svit har nu förlängts till sex matcher. Laget går upp på 31 poäng i allsvenskan samtidigt som Norrköping ligger tvåa i tabellen på 40 poäng.