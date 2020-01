I november kunde SportExpressen avslöja att Jens Fjellström förde diskussioner med Discovery. Och nu står det klart att 53-åringen ansluter till det team som ska jobba med allsvenskan och superettan

- Jag ser fram emot att jobba med några av de duktigaste tv-hantverkarna som jag känner till, både framför och bakom kameran, säger Jens Fjellström.

Jens Fjellström lämnade C More 2016 efter att i 15 år haft en expertroll under sändningar från bland annat allsvenskan, EM och VM. I stället klev han in som assisterande tränare i Malmö FF – en roll som han sedan, efter två SM-guld, lämnade inför förra säsongen.

”En av Sveriges bästa experter”

Fjellström har tre landskamper på meritlistan och har spelat flera säsonger i Malmö FF och Djurgården. Det senaste året har han arbetat som scout åt Danmarks förbundskapten Åge Hareide samt år det kanadensiska företaget Sportlogiq, som jobbar med att analysera data för att underlätta för exempelvis fotbollsklubbar i deras scoutingarbete.

- Vi är enormt glada över att Jens Fjellström ansluter. Han är en av Sveriges bästa och mest folkkära experter och det är få i fotbolls-Sverige som besitter en sån kunskap och erfarenhet. I Jens får vi en karismatisk stark expert som vågar säga vad han tycker, säger Marcus Törngren, redaktionschef för Eurosport och Discovery Networks Sweden, i ett pressmeddelande.

Discovery Networks Sweden och Dplay tog över rättigheterna för allsvenskan och superettan inför årets säsong i ett avtal som sträcker sig över 2025. Sedan tidigare är bland annat Stefan Ishizaki och Alexander Axén klara för expertroller hos mediehuset.

