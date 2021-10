Polisen anmäls efter Stockholmsderbyt

AIK vann Stockholmderbyt mot Djurgården med 1-0 framför 42 539 åskådare på Friends arena. Efter matchen riktades uppmärksamheten mot en händelse som fångades på video i pendeltågshallen vid Solna station och som har spridits i sociala medier efter matchen.

På filmen kan man se hur en grupp supportrar står utanför utgången mot perrongen mitt emellan en grupp av poliser som befinner sig i pendeltågshallen. Ett tumult uppstår på platsen och en av filmerna visar att flera poliser använder sig utav pepparspray i samband med ingripandet mot supportrarna. Nu anmäls polisen till justitieombudsmannen (JO) av advokaten Marcus Lodin som arbetar på Brottsbyrån.

I JO-anmälan skriver Lodin bland annat att polisen trängt in folkmassan vid utgången.

”Härmed JO-anmäler jag polismyndigheten för sitt agerande mot flertalet personer på pendeltågsstationen i Solna på kvällen den 3 oktober 2021 när ca 4 av ca 14 poliser (av poliserna som befann sig på den ena sidan av folkmassan) använde sig av pepparspray utan att ha haft laglig rätt till det.

Relevant är att totalt ca 14 poliser var på plats inne i pendeltågshallen strax innan utgången mot perrongen. De var inte trängda och situationen synes inte ha varit våldsam eller hotfull. Sikten var god – platsen var upplyst med lampor. Utöver dessa ca 14 poliser synes det även ha varit ca 8-10 poliser ståendes på den andra sidan folkmassan, dvs strax utanför utgången mot perrongen. Poliserna har således trängt in folkmassan precis vid utgången till perrongen.”

SportExpressen har under måndagen varit i kontakt med polisen. I ett mejl förklarar myndigheten att ingripandet föranleddes av ett upplopp strax efter Stockholmderbyt.

”Omhändertagandet skedde som sagt efter den aktuella matchen, vid klockan 17.30, då ett våldsamt upplopp ägde rum utanför entrébyggnaden till Solna station. Händelsen som beskrivs nedan är en del av det förloppet. I samband med det våldsamma upploppet har polisen omhändertagit och identifierat en hundratal personer.

Ett antal personer avlägsnades från platsen. Den aktuella händelsen utreds i nuläget och polisen har inlett en förundersökning om våldsamt upplopp och våld mot tjänsteman. Detta är en pågående förundersökning som vi inte kan uttala oss närmare om i nuläget”.

Polisen avslutar:

”Vi välkomnar JO-anmälan och det är positivt att vårt agerande granskas.”

”Som en sammanfattning av gårdagens match har polisen bland annat ingripit mot ett slagsmål vid en entré till arenan, och i samband med matchstart eldades ett flertal bengaliska facklor och rökfacklor. Under matchen har det eldats 215 pyrotekniska facklor, och efter matchen har ett 100-tal personer tillfälligt omhändertagits på Solna station.

