Planen: Köpa spelaren för uppåt fem miljoner

Östersunds Saman Ghoddos har varit ryktenas man i över ett års tid. Intresset för spelaren har varit stort under en längre tid och SportExpressen kunde den 20:e juli avslöja att Östersund låg i förhandlingar med franska Bordeaux, Rennes och Amiens något som Daniel Kindberg själv bekräftade.

– Bordeaux, Rennes och Amiens är de franska klubbarna som är intresserade. En av klubbarna har kommit med ett bud och det är inte Bordeaux, så mycket kan jag säga, sa ÖFK:s ordförande Kindberg då.

Jagar ersättare till Ghoddos

Enligt franska medieuppgifter, i tidningen Courrier picard som återges av L'Equipe, ska Ghoddos närma sig en flytt till Amiens FC. Östersund har tidigare under sommaren tappat Ken Sema till Watford samtidigt som det kom uppgifter från Östersunds-Posten sent under gårdagen som gjorde gällande att Alhaji Gero var nära en övergång till Iran.

Det har i sin tur öppnat upp för eventuella offensiva förstärkningar. Skulle Ghoddos säljas är Östersund intresserat av att värva in Kevin Kabran. Enligt SportExpressens uppgifter är en första kontakt med spelarens agenter redan tagen för att utreda möjligheterna till en affär.

Start kräver fyra till fem miljoner kronor

Kabran lämnade BP för spel i norska IK Start inför den här säsongen. I Norge har 24-åringen gjort tre mål och en assist på femton matcher.

Prislappen på Kabran ska ligga på omkring fyra till fem miljoner kronor.

SportExpressen har sökt Östersunds ordförande Daniel Kindberg för en kommentar.