Piken: "Kul att prestera mot Sveriges baksida"

DEGERFORS. I vintras var han nära att lämna för AIK.

Och under måndagskvällen var det just Victor Edvardsen som var avgörande med sina två mål när Degerfors IF vann med 2-1 mot AIK.

– Som göteborgare är det alltid kul att prestera mot storlagen från Sveriges baksida, så det är inte fel, ler han.