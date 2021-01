IFK Norrköpings förstemålvakt Isak Petterssons kontrakt har gått ut och han har under en längre tid varit tydlig med att han vill prova på spel utomlands. Trots att han inte gjort klart med någon ny klubb har den inställningen inte förändrats. Så här sa nye tränaren Rikard Norling till Norrköpings Tidningar i förra veckan, angående målvaktssituationen.

– Isak är, precis som jag kommenterat Simon (Thern) vid ett tidigare tillfälle, en spelare som varit tongivande i ett lag som var på vippen att vinna ett mästerskap. Ambitionen är att vi ska bibehålla samma nivå och till och med ta ytterligare steg, men Isak verkar tydlig med att han vill vidare och det är inget som förändrats i den inställningen.

Norrköping leder jakten

Enligt SportExpressens uppgifter har nu därför IFK Norrköpings sonderat terrängen angående en ny förstemålvakt under en längre tid och där har Örebro SK:s Oscar Jansson funnits överst på listan under en tid. Klubben har också erbjudit spelaren ett kontraktsförslag och hoppas nu att han tackar ja under den kommande veckan. Men där har ”Peking” konkurrens av en toppklubb i Skandinavien samt ett alternativ utanför Skandinavien.

Kan ersätta Pettersson

Janssons agent Daniel Rönnberg har berättat för Fotbolldirekt att 30-åringen, som har meriter från landslagets januariturné, tar ett beslut kommande veckan. Jansson stod för en succésäsong i allsvenskan 2020 och röstades bland annat fram till Årets målvakt i Allsvenskans Stora Pris.