”Peking” krossade AFC Eskilstuna

”Peking” tog ledningen redan i den sjunde minuten mot AFC Eskilstuna när Sead Haksabanovic avslutade från distans. Lars Krogh Gersson fyllde sedan på med 2-0 från straffpunkten när en AFC-spelare blockade ett inspel i straffområdet med armen.

Matchens i särklass snyggaste mål stod Alexander Fransson för. Norrköpingskaptenen lade bollen tillrätta ungefär tio meter utanför straffområdet och dunkade i väg ett stenhårt avslut i krysset.

– Det kändes bra när bollen lämnade foten. Det var en bra träff och sedan kollade jag upp och såg bollen segla in i mål, sade Fransson till C More om målet.

Han var nöjd med Norrköpings urladdning i första halvlek.

– Det var bra. Vi snackade om det innan matchen att vi inte skulle slappna av i början, att vi skulle ut och köra.

Fransson blev tvåmålsskytt

Andra halvlek blev inte lika målrik men Alexander Fransson skulle ändå slå till igen. Ian Smith nickade ner bollen till mittfältaren som enkelt tog emot den och skickade in sitt femte mål för säsongen och fastställde slutresultatet 4-0.

Segern innebär att IFK Norrköping avancerade till femte plats i allsvenskan. Man passerade de båda Göteborgslagen och har nu 46 poäng, fyra mindre än Hammarby på fjärde plats.