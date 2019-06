Med segern mot AIK bakom sig gick IFK Norrköping ut på Östgötaporten med ett gott självförtroende. Simon Thern, som var sjuk under den senaste matchen, var tillbaka i truppen när Sirius gästade, men Värnamosonen inledde på bänken.

Sirius, som spelade sin första allsvenska match på fyra veckor, inledde bäst och skapade de första chanserna. Niklas Busch Thor försökte bland annat med ett skott från distans. Hemmalaget spelade upp sig i slutet av halvleken, men Siriusmålvakten Lukas Jonsson stod för fina räddningar när både Alexander Fransson och Simon Skrabb försökte.

Dock stod sig 0–0 halvleken ut i ett varmt Norrköping där temperaturen steg till 30 grader som mest.

I den andra halvleken fortsatte Norrköping att trycka på för en kvittering, men Jonsson såg till att resultatet fortsatt var 0–0. Med 25 minuter kvar byttes Simon Thern in som ersatte Kalle Holmberg.

Thern byttes in

Men Thern skulle inte bidra till något hemmamål. I stället gjorde Sirius överraskande 1–0. Philip Haglund fick en fin passning från John Junior Igbarumah och gjorde inget misstag i straffområdet.

Norrköping gjorde därefter allt för att få till en kvittering, men Uppsalalaget tog hand om samtliga poäng.

– Det här var mycket sensationellt, sa C More-kommentatorn Anders Fredriksson.

Siriusmålvakten Lukas Jonsson var helt klart en av nycklarna till segern.

Alvbåge petades

– Jag är väldigt trött, men just nu är det bara glädje. Jag tycker att vi var förtjänt av minst en poäng, men det är alltid skönt med tre poäng, säger Lukas Jonsson, till C More, som tog chansen när John Alvbåge petades och fick sitta på bänken.

– Det är klart att man måste ta chansen och visa att det är jag som ska stå.

IFK Norrköping missade därmed chansen att haka på i toppstriden.

– Så klart det är en missräkning, säger Jens Gustavsson, tränare i Norrköping, till C More.