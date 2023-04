51 minuter in i söndagens bortamöte med IK Sirius tvingades Djurgårdens IF:s målvakt Jacob Widell Zetterström syna det röda kortet. Han hade kapat en framstörtande Tashreeq Matthews. Det var bara att kliva av planen.

In i stället: André Picornell. En 19-årig allsvensk debutant.

– Det gick väldigt snabbt. Ena sekunden var jag på bänken, sedan var jag tvungen att kliva in och agera. På ett sätt var det skönt att man knappt han tänka, säger han ståendes på Djurgårdens IF:s träningsanläggning tre dagar senare.

Hur har tiden varit sedan debuten?

– Det har varit bra. Jag har fått många gratulationer och så.

Flera av dem på Instagram. Efter att Picornell hade publicerat en bild från matchen fylldes kommentarsfältet snabbt med hyllningsord och emojis.

I den hjärtliga och eldiga myllan sticker en reaktion ut. Den tillhör lagkamraten Elias Andersson. Han kommenterade Picornells allsvenska debut med två ord: ”Min son”.

– Jag hade inte sett det. Sedan hade min mamma varit inne och scrollat. Hon sa: ”Såg du vad Elias skrev?”. Då gick jag också in. Det var roligt, faktiskt, säger Picornell och skrattar.

Varför skrev han som han gjorde?

– Jag vet inte. Jag får gå och fråga. Jag har inte pratat med honom än.

Är han som en pappa för dig i laget?

– Lite, kanske. Det är flera farsor i laget.

Elias Andersson, Djurgårdens IF. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

André Picornell kom till Djurgårdens IF från IF Brommapojkarna i slutet av 2021. Han har utvecklats fint sedan dess. I fjol prisades han som den bästa målvakten i P19 allsvenskan. I år har han alltså fått göra allsvensk debut – samt sitta med som andremålvakt när Djurgårdens IF spelade åttondelsfinal i Europa Conference League mot Lech Poznan.

– Jag tycker att jag har tagit jättestora kliv sedan jag kom från BP. Jag kom till P19-fotbollen, sedan fick jag rätt snabbt komma upp till A-laget och träna. Det här året känner jag att jag har kommit in i det ännu mer och vet vad som förväntas av mig. Jag har fått jättefin hjälp av Jacob (Widell Zetterström) Tommi (Vaiho), Vasyutin (Aleksandr) förra året och Nikos (Gkoulios), målvaktstränaren, säger han.

För de som inte har koll på dig, hur är du som målvakt?

– Jag skulle säga att jag är en ganska reflexsnabb målvakt, även om jag är rätt så lång. Sedan är jag stark med fötterna.

Och som människa?

– En ganska energisk kille. Jag gillar att ha kul, jag gillar att skämta. Pigg och glad.

Spelar du spratt inne i omklädningsrummet?

– Nej, det är andra som har den rollen!

Tränaren Thomas Lagerlöf om sin unga målvakt:

– Han har en bra målvaktskropp, är lugn och fin med fötterna och bra på att läsa spelet. Det ger många centimetrar i luftspelet. Står du två meter fel hjälper det inte om du är lång och spänstig. Sedan har han så klart inte så många matcher under bältet än.

Kan få starta mot Halmstads BK

Det kan André Picornell dock komma att få – snart. I samma veva som Jacob Widell Zetterström drog på sig det röda kortet skadade han den ena tummen så illa att han troligtvis inte kommer spela mer under vårsäsongen.

24-åringen sågs traska runt på Kaknäs med en lindad vänsterhand under onsdagen. Operation väntar.

Skadan öppnar upp för André Picornell. Det blir han eller Tommi Vaiho, 34, som får uppdraget att vakta Djurgårdsmålet framöver. Först och främst mot Halmstads BK på söndag.

– Det är klart att vi har en tanke om hur vi ska hantera situationen, men den håller vi för oss själva några dagar till, säger Thomas Lagerlöf och tillägger:

– Men det är klart att han (André Picornell) ligger bra till. Och han försämrade inte sina chanser i inhoppet.

Picornell höll nollan under den knappa halvlek han spelade mot IK Sirius. Matchen slutade mållöst.

– Jag förbereder mig för det, så får vi se vad som händer. Det hade varit jättehäftigt, verkligen, säger Picornell själv på frågan hur det hade varit att få starta mot Halmstads BK.

Vad gäller en längre framtid så har 19-åringen bara ett ungdomskontrakt med Djurgårdens IF. Det går dessutom ut efter säsongen. Därefter skulle han, i teorin, kunna lämna gratis.

– Han är nog ganska trygg med den utveckling och sportsliga plan som vi har haft, kommenterar sportchef Bosse Andersson.

Har ni erbjudit honom ett A-lagskontrakt?

– Vi har diskuterat det, absolut. Även innan inhoppet. Nu blir det lite skarpare. Vi har en agenda för det.

Känner du dig trygg i att han blir kvar?

– Det kan man väl aldrig vara trygg med. Däremot har Djurgården varit viktigt för honom. Den miljön och det förtroendet vi har haft finns det inget att klaga på. Det tror jag är det viktigaste för en målvakt. Vi har bra diskussioner.

André Picornell om sin framtid:

– Jag trivs jättebra i Djurgården. Det är en jättebra miljö som jag utvecklas i. Vi får se vad som händer framöver, men jag trivs verkligen jättebra.

Är du sugen på ett A-lagskontrakt?

– Vi diskuterar det just nu, så får vi se.

Har valt Sverige före Spanien

Vid sidan av Djurgårdens IF har André Picornell en landslagskarriär att fokusera på. Hans riktiga pappa, alltså inte Elias Andersson, är halvspanjor. André Picornell har därmed dubbelt medborgarskap.

2021 kallades han dessutom in till en samling med det spanska P17-landslaget. I truppen fanns också spelare som Stefan Bajcetic (Liverpool FC) och Alejandro Garnacho (Manchester United FC).

– Det var i Marbella. Jag åkte ner dit, men sedan ställdes det tyvärr in på grund av corona. Man var nära att få vara med där, säger han som sedan dess har representerat det svenska P19-landslaget. Och imponerat. Statistikvertyget Wyscout rankar honom som den bästa målvakten i kvalspelet till EM nästa sommar.

Har du gjort ditt landslagsval?

– Jag är uppväxt i Sverige och spelar i Sverige … Jag är ju svensk, så det är den blågula tröjan som gäller.

Det är spikat?

– Ja.

Hur mycket har Spanien jagat dig?

– Jag hade lite diskussioner och så, men nu har jag varit med det svenska landslaget och EM-kvalat. Det är det som gäller.

Det och Djurgårdens IF då.

