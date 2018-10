Efter en trög inledning har Östersunds FK fått en positiv skjuts i allsvenskan den senaste tiden. På fredagen kom lagets fjärde raka seger, när man besegrade Dalkurd hemma med 3-0.

Curtis Edwards skickade in ledningsmålet redan efter tolv minuter, när bollen låg upplagd för frispark några meter till vänster utanför straffområdet. Edwards gav sig på en riktig fräckis, när han skickade in ett lurigt lågt skott som ställde Dalkurd-försvaret och letade sig in i mål.

– Den där är svår att försvara sig mot, säger kommentatorn Lars Lindberg i C More.

Bara några minuter senare kunde en friställd Jamie Hopcutt sätta dit 2-0 för Östersund.

I slutminuterna fastställde Noah Sonko Sundberg slutresultatet när han nickade in 3-0.

Östersund kliver upp till en fjärdeplats i tabellen efter trepoängaren, medan Dalkurd ligger kvar på nedflyttningsplats med en bit upp till säker mark. ÖFK ligger alltså bra till för en Europaplats – men Malmö och Häcken som främst utmanar har en match mindre spelad.

– Det var riktigt skönt, jag har inte gjort mål i år. Så det var skönt att få sätta dit den. Vi visste att vi skulle få hålla mycket boll. Vi höll nollan, så det var mycket bra faktiskt. Mycket skönt med fyra segrar i rad. Vi tar en match i taget och ju hur det räcker får vi se, säger målskytten Sonko Sundberg i C More.

Om några veckor väntar ett möte med serieledarna AIK – ett lag som Sonko Sundberg spelat för under flera säsonger.

– Det blir speciellt, men också en rolig och intressant match, säger han i C More.

– Det var bättre i andra, vi fick bättre grepp om det. Där kunde vi göra en bättre prestation. Men hela första halvlek påverkar oss på ett negativt sett, säger Dalkurds tränare Johan Sandahl i C More.

