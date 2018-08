Det var i andra halvlek som Enoch Adu föll och blev liggande med smärtor i foten efter att till synes ha snubblat på mitten av plan.

– Han trampar nog snett ser det ut som jag tror inte att det var någon sandvikenspelare som var på honom i det där läget, säger Anders Fredriksson i C Mores studio.

– Konstgräset kan vara förrädiskt de där lägena, det är illavarslande att se honom ligga på det här sättet på planen, det är en av AIK:S viktigaste spelare skadad på planen här, fortsätter han.

Adu utbytt med skada i cupen

Sjukvårdare fick komma in på plan och Adu sågs ta sig om vänsterfoten.

– Jag tror inte han kan spela vidare, det ser inte bra ut det här. De riskerar ingenting, matchen är vunnen och det gäller att stoppa blödningen om det är en vrickning om han ska vara tillbaka så fort som möjligt.

– Det lär vara stora frågetecken om hans medverkan i helgen. Han gör sig rejält illa här, aj, aj, aj, det ser inte bra ut. Det där blir en rejäl undersökning och så få vi väl besked i morgon om hur illa skadan är, avslutar Fredriksson.

AIK vidare till gruppspel

AIK vann matchen med 2-0 efter mål av Alexander Milosevic i första halvlek och Robin Jansson på hörna i andra.

– Vi var lite för försiktiga i första halvlek tycker jag, vi fick inte till det riktigt när vi hade chansen. Sen skapar vi chanser i andra men då hade vi 2-0 där, säger Sandvikens tränare Per Olsson i C More efter matchen.

– Vi gör det vi ska, om man säger så. Det är ett hårt jobbande lag och man ska inte ta nåt från dem. Vi har sett andra allsvenska lag som gått in i svenska cupen och åkt ut, men det är en bra match, säger Alexander Milosevic efter matchen.