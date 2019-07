Hammarby vann med 5-2 mot Elfsborg. Muamer Tankovic som är en av allsvenskans absolut hetaste spelare den här säsongen stod för ett mål och två assist.

– Det gick verkligen bra. Vi gjorde fem mål och vi vann matchen, säger han efter matchen.

Du är i bra form och har varit det hela säsongen, är det så här bra du är helt enkelt?

– Man kan alltid bli bättre tycker jag och utvecklas på många sätt. Men jag har gjort 15 poäng nu på 15 matcher. Det talar för sig själv lite, jag har gjort en bra säsong och det gäller att fortsätta.

Hur viktigt är det för dig att du är så här bra just nu?

– Jätteviktigt. Jag var nere i min dipp för två år sedan när jag precis kom till Hammarby, många tvekade på mig under första halva säsongen här, men jag visste alltid vad jag hade i mig och jag visste vad jag kan prestera.

Tankovic: ”Vi vann med 3-0”

Tankovic passar även på att hylla lagets spelsätt som han menar gynnar honom.

– Det är enklare för mig också att vi spelar som vi gör, det har passat mig väldigt bra den här säsongen.

Samtidigt som vindarna är positiva i Hammarby med tre raka matcher och många mål framåt har de släppt in två mål sex matcher i rad.

– Vi släpper in mycket mål, visst. Men vi gjorde fem mål i dag, vi släppte in två, så om du räknar vann vi med 3-0. Jag tar det alla dagar i veckan. Gör man fem mål spelar det ingen roll att man släpper in två, jag är jättenöjd, säger Muamer Tankovic.

Men kan ni fortsätta göra så mycket mål då?

– Alltså om vi fortsätter så här under hela säsongen är det perfekt. Det är perfekt.

Vill täppa till bakåt

Alexander Kacaniklic, som även han känner att han har kommit i gång med sitt spel gjorde Hammarbys femte mål mot Elfsborg. Men han är inte lika positivt inställd som sin lagkamrat till att laget kan fortsätta göra lika många mål.

– Vi gör många mål men släpper in många mål också. Men det är lite så, vi är väldigt bra framåt och har bra spelare där framme. Men vi får nog hjälpa försvararna lite mer, vi där framme, säger Kacaniklic.

– Det är lätt att man kollar på dem när vi släpper in mål men det är lika mycket vi där framme som behöver hjälpa dem. Så länge vi gör så här många mål spelar det inte så stor roll, men det tror jag inte vi kan göra hela säsongen.