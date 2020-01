AIK sålde precis Oscar Linnér till tyska Arminia Bielefeld och har nu också gjort klart med danske målvakten Jacob Haugaard, som kom till Stockholm under dagen och presenterades officiellt under tisdagskvällen. Haugaard har meriter från bland annat Stoke och Wigan och har gjort 30 matcher i danska ligan för Midtjylland men även fem matcher i Premier League och fyra i FA-cupen. 27-åringen har skrivit under ett kontrakt som sträcker sig till och med den 31 december 2022.

Ofori ansluter inom kort

Men det blir inte AIK:s enda värvning.

Tyska uppgifter gör gällande att Ebenezer Ofori är klar för AIK, något som SportExpressens uppgifter bekräftar. Pengarna som klubben fått för Oscar Linnér läggs nu på Ofori och därmed så behöver man inte sälja Enock Kofi Adu för att ta in Ofori. Mittfältarens tyska klubb Stuttgart har varit tydliga med att de inte kommer att stoppa spelaren om han vill röra på sig och nu går han alltså till AIK och väntas skriva under ett fyraårskontrakt med klubben.

Fyraårskontrakt för mittfältaren

Mittfältaren ansluter till AIK inom kort. Ofori kommer senast från en sejour i MLS och New York City FC dit han var utlånad under föregående säsong. Men New York förlängde inte lånet och i stället så återvände han till Stuttgart. Ofori gjorde 81 matcher och fyra mål för AIK mellan 2013 och 2016 innan han såldes till Stuttgart där han hade svårt att ta en ordinarie plats i Bundesliga. 24-åringen har gjort sju landskamper för Ghana och bland annat deltagit i Afrikanska mästerskapen 2017.