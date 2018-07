Östersund har tappat flera tongivande pjäser den här sommaren. Tränaren Graham Potter lämnade för Swansea och spelarna Sotirios Papagiannopoulos (FC Köpenhamn) och Ken Sema (Watford) har försvunnit.

Dessutom är anfallaren Saman Ghoddos på väg bort. Östersund förhandlar för närvarande med två engelska klubbar samt franska Amiens.

Östersund värvar engelsk anfallare

Så just nu arbetar Östersund med nya tränaren Ian Burchnall för att stärka upp laget inför den allsvenska hösten. Under fredagen kritade den 19-åriga talangen Henrik Bellman på för klubben och nu kan SportExpressen avslöja att Östersund plockar in en engelsk anfallare i form av Jerell Sellars.

22-åriga Sellars tillhörde den klassiska klubben Aston Villa mellan 2012 och 2017. Där spelade han för reserverna och klubben släppte honom förra sommaren.

Då kritade han på ett kontrakt med League Twolaget Cheltenham Town. Under säsongen har Sellars spelat 31 matcher (21 från start) och noterats för två mål.

För en månad sedan meddelade Cheltenham att de inte tänkte förnya Sellars kontrakt och att han skulle lämna under sommaren.

Nu är han klar för Östersund och ansluter till klubben på söndag.

