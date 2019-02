Det var engelska Sky Sports som i höstas kunde avslöja att Östersunds FK var på väg att värva förre United-talangen Ravel Morisson från italienska Lazio. Senare har också Östersund bekräftat att klubben haft kontakt med spelarens agent men att en värvning såg svår ut. Det var i november förra året och sedan dess har det varit tyst och mittfältaren har bland annat ryktats till Steven Gerrards Glasgow Rangers.

Kan presenteras inom kort

Enligt SportExpressens uppgifter är nu en dialog mellan ÖFK och spelaren återupptagen och samtalen har förts i positiv anda den senaste tiden. Det återstår ett par detaljer och inget är helt klart men kommer parterna överens hoppas Östersunds FK presentera den förre United-talangen den närmsta veckan. Morrison inledde karriären i Manchester United där han var ungdomsproffs. Men han lämnade klubben 2012 för att gå till West Ham, där blev det totalt 18 matcher och tre mål innan ett gäng utlåningar väntade.

Senast utlånad till Mexiko

Till i tur och ordning Birmingham City, Queens Park Rangers och Cardiff City. Just nu spelar han i Lazio i Italien och där har han varit utlånad till QPR ännu en gång. Mittfältaren kommer senast från en utlåning till Atlas i Mexiko. Nu har Morrison hunnit fylla 26 och har sammanlagt gjort fyra U21-landskamper för England. Östersunds FK befinner just nu på träningsläger i Marbella där ÖFK möter Dynamo Kiev under tisdagen.

Kontraktet med Lazio går ut

Morrisons kontrakt med Lazio går ut i sommar så med all sannolikhet handlar det inte om ett lån utan att ÖFK skriver ett längre kontrakt med spelaren om parterna lyckas komma överens, även om det tidigare diskuterats ett lån.

SportExpressen har sökt såväl Östersunds tränare Ian Burchnall som klubbdirektören David Webb för en kommentar.