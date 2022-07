AIK tog kommando tidigt på Borås arena mot IF Elfsborg. Spelmässigt var det jämnt, men efter en nickskarv av Alexander Milosevic på ett långt inkast, kunde Nicolas Stefanelli sätta matchens första mål.

Det dröjde inte länge tills Elfsborg kvitterade.

Gustav Henriksson fixade en hörna – och han nådde även högst på den hörnan när han slängnickade in kvitteringen.

Den andra halvleken skulle bjuda på ännu mer chanser.

Målvakten Tim Rönning skulle till synes ta en helt ofarlig inspark. Då passade han till Leo Väisänen, som passade tillbaka. Rönnig skickade då bollen rakt på Benjamin Mbunga Kimpioka, som väggspelade med Stefanelli och satte sedan bollen i öppet nät. Hans första mål i AIK.

Elfsborg kvitterade igen, via hörna. Igen. Per Frick noterades målprotokollet, men Stefanelli styrde in bollen.

AIK drabbades av ett stort bakslag när Sebastian Larsson tvingades kliva av i andra halvlek. Lagkaptenen haltade av planen med ett lindat högerknä.

– Vet inte så mycket. Har inte hunnit få någon rapport. Men han var lindad runt knät. Gick inte ner direkt efter smällen. Han sa att det var någon knä-mot-knä-situation, säger tränaren Bartosz Grzelak efter matchen.

Experten: ”Solklar straff”

Med cirka tio minuter kvar kom Sveinn Gudjohnsen nästan i ett friläge. Då sänkte Erick Otieno honom i straffområdet, men domaren friade.

– Det är en solklar straff. Enda förklaringen till att Glenn Nyberg inte tar den är att han är för långt bort, säger experten Jens Fjellström i Discovery plus.

Jimmy Thelin vill inte prata om situation.

– Jag har inte sett den. Jag brukar inte kommentera domarens beslut, säger Elfsborgs tränare som är nöjd med lagets upphämtning.

– Stolt över spelarna som hamnar i underläge två gånger på hemmaplan i en viktig match och kommer tillbaka sent. Vi vågar klivar på för att försöka få till det där segermålet.

”Real Madrid kan torska i La Liga, det är inget konstigt”

AIK-tränaren Bartosz Grzelak om 2-2-matchen:

– En match som vi efter två mindre bra insatser kommer ut och ser bättre ut. Även om besvikelsen är stor att vi tappar ledningen två gånger i en mycket svår bortamatch är jag nöjd med det svåraste vi har gjort under veckan, det är att hitta tillbaka till oss själva.

Han fortsätter:

– Vi får använda den här besvikelsen för att jobba ännu hårdare i veckan. Nöjd och stolt över killarnas moral i veckan samt prestationen här ute.

AIK har ett tungt facit bakom sig med en förlust mot Mjällby och en poäng mot Degerfors.

– Det är en större utmaning att få bort det där tvivlet som kan infinna sig efter två tyngre matcher. Även om det inte blev en seger är jag nöjd med hur vi kommer ut här i dag, säger Grzelak.

– Det är lika mycket förvåning varje gång något av topplagen tappar poäng (här i Sverige). Världens bästa fotbollslag Real Madrid kan torska i La Liga, det är inget konstigt.

