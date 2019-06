Östersund hade tre raka förluster.

Gif Sundsvall sex raka matcher utan seger.

Det fanns fog för att kalla de båda allsvenska rivalerna för ”krislag” inför lördagens derby på Jämtkraft arena. Hemmalaget öppnade starkast och fick ett fint läge att ta ledningen genom Marco Weymans.

Men belgarens vinkel var för snäv och avslutet gick strax utanför William Eskelinens högra stolpe.

Sen tog Giffarna över fullständigt.

Gästerna släppte knappt ifrån sig bollen under den andra halvan av den första halvleken och ledningsmålet var lika vackert som logiskt. Vänsterbacken Pa Konate slog in bollen i boxen, där veteranen Tobias Eriksson tog emot.

Avslutet med vänstern satt sen klockrent.

Ottagbart för Aly Keita i ÖFK-målet.

Det var 34-åringens första allsvenska mål för Gif Sundsvall på elva år (mittfältaren återvände till klubben i januari efter tio år i Kalmar FF).

– Ja, det var inget fel på det avslutet. Det var ett tag sen, så det var på tiden. Man är sugen på att bidra, så det är skönt att få sätta dit den, sa Eriksson till C More i halvtid.

Strax innan domare Martin Strömbergsson blåste av den första halvleken ökade Linus Hallenius på till 2-0, det trodde i alla fall de flesta. Men skyttekungens mål dömdes bort för offside, till Hallenius stora protester.

Stolpskott av ÖFK i slutminuterna

I den andra halvleken pressade Östersund på för en utjämning och den kom också efter att assistspecialisten Hosam Aiesh, tillbaka från start efter skada, spelat fram mittbacken Noah Sonko Sundberg.

I slutminuterna flyttade båda lagen framåt för ett segermål och det var riktigt nära åt båda håll. Först fick Maic Sema ett drömläge med vänsterfoten, men Aly Keita stod för en fenomenal räddning.

I den 90:e minuten var sen Dino Islamovic centimeter ifrån att bli stor matchhjälte för Östersund, men hans avslut prickade stolpen.

Matchen slutade 1-1 och nu väntar välbehövlig vila för båda lagen.

– Vi gör en bra första halvlek och ledde välförtjänt. Det var ett derby och mycket kamp och sen går båda lagen för det i slutet. Jag hade ett bra läge att avgöra, men den gick inte in. Jag har ju en bra vänsterslägga och jag tror inte att Keita vet vad han gör där, säger Maic Sema till C More.

Han fortsätter:

– Det kanske var välförtjänt med 1-1 ändå, det speglade matchbilden. Men jag hade velat ta tre poäng.

Sonko Sundberg vägrade fira målet

Östersunds mittback Noah Sonko Sundberg blev poängräddare för sitt lag, men ville inte fira mot sitt gamla lag efter att han placerat in bollen i mål.

– Nä, det är onödigt. Jag var i Sundsvall i två år och hade det fantastiskt där, säger han till C More.

Matchen och vårsäsongen summerar han så här:

– Det känns inte bra, det är vår hemmaplan och vi ska vinna alla matcher här. Våren har varit upp och ner, första åtta var vi bra, sen har det varit under all kritik. Knappt godkänt, skulle jag säga om våren.