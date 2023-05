AIK startade med sina tunga pjäser när John Guidetti och Viktor Fischer tog plats i startelvan. Duon låg också bakom den vassaste chansen i första halvleken.

Fischer stegade upp för att slå en frispark vid sidan om straffområdet och skickade bollen mot den bortre stolpen. Mjällbyförsvaret glömde helt bort Guidetti som fick en fri motorväg fram och tajmade frisparken perfekt. Nicken var inte av samma kvalitet och AIK–anfallaren lyckades inte få bollen på mål.

John Guidetti var besviken efter matchen. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Jag kommer ligga sömnlös över att jag inte gjorde mål. Så är det, säger han om chansen och fortsätter:

– Jag är självkritisk. Det är den första målchansen jag får i allsvenskan i år. Jag har spelat två matcher nu och jag hade ingen mot Sirius och jag hade en i dag. Jag ligger på en av en miss. Jag borde ha gjort det bättre. Sen får man försöka vända på det, att glaset är halvfullt. Bra löpning och bra yta att komma in i.

Brände flera klara lägen

Det var en match i lugnt tempo som AIK styrde. Hemmalaget lämnade planen utan att ha skapat en enda riktigt farlig chans.

Annat var det för AIK.

Det regnade inte lägen över laget, men de chanser som de skapade var klara. Bland annat hade Bilal Hussein ett skott i ribban och i slutminuten sköt Omar Faraj i stolpen efter att Noel Törnqvist fått fingertopparna på bollen i sista stund.

Trots det slutade matchen 0–0. För AIK innebar det att de gick mållösa för tredje matchen i rad. Efteråt var det besvikna AIK-spelare.

– Det går att prata om att nicken borde ha träffats där, säger han och pekar mitt på pannan i stället för på ögonbrynet. Att Omar borde ha skjutit en halv centimeter mer till vänster så att bollen går i mål i stället för att målvakten är på den och den går i stolpen. Det vill sig bara inte. Det känns orättvist, om man får säga så i fotboll, det känns som fotbollsgudarna inte vill det för oss just nu, säger John Guidetti.

Andreas Brännström: ”Behöver lossna”

Huvudtränaren Andreas Brännström var missnöjd med en poäng mot sin förra klubb och såg stundtals frustrerad ut under den andra halvleken och kunde konstatera att hans tre rutinerade anfallare, Fischer, Guidetti och Faraj, fortsatt är mållösa i allsvenskan.

– Det är klart att vi har spelare som vill spräcka nollan. De var inblandade i en del i dag, men det behöver lossna där.

Tre raka matcher utan mål, vad är det som saknas?

– Vi kan konstatera att vi inte skapat jättemycket, varken mot Värnamo, Sirius eller här. Däremot är det vi skapar superklara chanser. Det är ytterst ovanligt att du inte gör mål. Man säger att mål förändrar matcher, du får ofta något av ett mål, du kan spela på en ledning, motståndarna måste chansa och det öppnar upp ytor. Så länge vi inte gör mål så får vi heller inte skörda.

Handlar det om självförtroende?

– Det kan det mycket väl vara.

Hur betygsätter du starten rent poängmässigt?

– Poängmässigt är det långt ifrån godkänt.

John Guidetti: ”Något att ta med sig när ångesten lagt sig”

Trots stor besvikelse känner John Guidetti att laget är på väg åt rätt håll.

– Dagar som i dag är det tufft att skilja på prestation och resultat. Man brukar kunna säga ”when it rains it pours”. Jag tror vi alla kan enas om att vi borde ha vunnit, och förtjänar, att vinna de två senaste matcherna. Men hellre att det ser ut så här och vi säger ”varför får vi inte in bollen” än att det ser ut som de gjorde i de två första matcherna. Det här kan man på något sätt ta med sig något från när ångesten lagt sig, säger han och fortsätter:

– Jag tror folk ser att vi genuint bryr oss, att vi har höjt oss och att vi spelar bättre.

