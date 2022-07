– Det kommer gå undan i dag, sa tränare Jimmy Thelin precis innan det var dags för avspark på Tele2 arena mellan hans IF Elfsborg och Hammarby IF.

Och undan gick det.

Sju minuter och fem sekunder in i matchen, och i sin Hammarby IF-debut, mötte Abdelrahman Saidi ett vänsterinlägg från Nahir Besara och nickade in 1–0.

Vilken succé för nyförvärvet från Degerfors IF. Han som tidigare dessutom tillhört IF Elfsborgs rival Norrby IF.

– Jag blev faktiskt förvånad. Jag är inte så bra med huvudet. Men ibland kan jag chocka med huvudet, sa Saidi i Discovery plus.

22-åringen fick chansen att göra 2–0 en kort stund senare. Gustav Ludwigson spelade fram, Saidi kom helt ensam med Tim Rönning. Avslutet blev dock för dåligt.

– Jag tänkte för mycket där. Först tänkte jag om någon var bakom mig. Sedan tänkte jag att jag skulle chippa, dribbla förbi, breddsida ... Det slutade med en tåpaj, säger Saidi.

Och en miss, alltså.

Ludwigson blev tvåmålsskytt

2–0 skulle dock komma. Nahir Besara spelade fram (igen), Gustav Ludwigson avslutade med vänsterfoten. Fint i det bortre hörnet.

Matchminut 45 där. Paus sedan.

Det ska sägas att IF Elfsborg inte hade varit ofarligt fram dit. Gästerna hade till och med haft en boll i mål. Jacob Ondrejka dock avvinkad (felaktigt?) för offside.

– Vi har skapat för att göra mål. Samtidigt släpper vi in för enkla bollar. De har varit bättre än oss i den sista tredjedelen, konstaterade Per Frick i Discovery plus.

I den andra halvleken fick Abdelrahman Saidi ännu ett läge ett bli tvåmålsskytt. Skärpan saknades dock.

Mer efter det? Ett mål till.

Med dryga kvarten kvar frispelades Gustav Ludwigson av Simon Sandberg. Anfallaren rundade en utrusande Tim Rönning och lyfte in 3–0.

Det som blev slutresultatet.