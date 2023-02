Under söndagen inledde Hammarby IF tävlingssäsongen med match mot IK Brage i svenska cupen. Med i startelvan fanns August Mikkelsen, prestigevärvningen från Tromsö IL. I och med det fick han göra debut inför sin nya hemmapublik på Tele2 arena.

Debuten blev dock inte speciellt lång. Redan i den tolfte matchminuten satte sig Mikkelsen ner och signalerade för byte. Det såg ut som att han tog sig för baksida lår.

– Det ser ut att ha varit muskulärt, sa C More-experten Marcelo Fernandez.

– Det är inga positiva bilder för Hammarby. Ingen drömdebut för honom, sa C More-kommentatorn Peter Backe.

Mikkelsen tvingades kliva av. Tesfaldet Tekie ersatte.

Lite mindre än 20 minuter senare tog Hammarby IF ledningen i matchen. Abdelrahman Saidi med en genomskärare, Viktor Djukanovic med ett överhopp och Nahir Besara med ett behärskat avslut.

1–0.

– Vi spelade oss loss från deras press, ”Adbo” slog en fin pass som Viktor släppte. Då var det bara att placera in den, säger Nahir Besara.

Hammarby IF fortsatte att styra spelet och föra matchen i den andra halvleken. De utökade också ledningen. Genom Nahir Besara – vem annars?

31-åringen kunde peta in bollen i öppet mål efter att IK Brage hade spelat både vågat och slarvigt i matchminut 85. 2–0.

Hammarby IF var inte klart där. I den 90:e minuten lyfte Josef Erabi in 3–0 efter att Montader Madjed hade spelat fram. Och i den 91:e skickade Montader Madjed själv in 4–0.

Det var ett galet matchslut, snyggt ihopsnickrat av två talangfulla inhoppare.

4–0, det stannade inte där.

I matchminut 94 tröstmålande Filip Sjöberg.

4–1.

Härnäst väntar match mot Norrby IF för Hammarby IF – och Gif Sundsvall för IK Brage.