Nya beskedet om VAR i allsvenskan

Det är ingen hemlighet att granskningsverktyget VAR, som är väl etablerat i Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga och Champions League, är här för att stanna.

Den stora frågan är snarast när – och inte om – domarverktyget kommer till allsvenskan.

Diskussionen om att införa VAR, i någon form, till allsvenskan 2021 har varit på tapeten.

Men under torsdagen ger Svensk Elitfotboll (SEF) besked efter ett medlemsmöte med klubbarna: tidigast 2022.

VAR i allsvenskan tidigast 2022

SEF låter meddela att man ska ”noggrant utreda frågan om huruvida VAR ska införas i elitfotbollen eller ej”. Utredningen fortgår därmed tillsammans med svenska fotbollförbundet fram till hösten 2021, och inget beslut kommer att tas dessförinnan.

– Vi känner att vi inte vill rusa in i något utan den här frågan är viktig att utreda noggrant innan vi tar ett beslut om och hur vi vill använda VAR, säger SEF:s generalsekreterare Mats Enquist.

Han menar att även de allsvenska supportrarna kommer ges möjlighet att påverka beslutet genom SFSU eller sina medlemsmöten med klubbarna.

– De kommer under 2020 via sin klubb eller via SFSU få del av ett samlat underlag att använda som underlag för sina beslut och remissvar senast till hösten 2021, säger han.