Norrköping jagade sin första poäng i årets allsvenska när de tog emot Häcken på Parken.

Bortalaget borde ha tagit ledningen efter endast tio minuter, när Alexander Jeremejeff nästan fick ett öppet mål farmför sig. Men Oscar Jansson var snabb och räddade bollen .

– Wow. Jag sitter fortfarande och tänker på den, vilken räddning av Oscar Jansson, säger experten Nordin Gerzic i Discovery plus.

Gerzic: ”För billigt”

Häcken skulle sätta ledningsmålet ändå.

Even Hovland nådde högst på Lars Olden Larsens hörna och satte ledningsmålet via pannan i minut 23.

– Jättebra nick och bra hörna, men någonstans är det för billigt. En fast situation ska du inte släppa in, säger Gerzic.

”Peking” skulle dock kvittera.

Ortmark: ” Han behövde några centimeter till”

Den 176 centimeter långe Jacob Ortmark nådde högst mellan mittbackarna Hovland och Johan Hammar, och satte sitt första mål i klubben på Jonathan Levis hörna.

– Två hus i Hovland och Hammar. Ortmark är 175 centimeter ungefär och kommer upp och nickar in den. Dåligt försvarsspel, säger Nordin Gerzic.

– Jag vet inte vem som var framför mig i Häcken, men så lång var han inte. Han behövde några centimeter till, skämtar Ortmark i Discovery plus.

Båda lagen letade efter ledningsmålet och Häckens Tomas Totland fick ett bra läge i den andra halvleken. Men Ortmark var där och störde vilket gjorde att norrmannen inte alls fick till avslutet.

Bara någon minut senare fick Oscar Uddenäs ett ännu bättre läge någon meter framför målet, men denna gång var det Jean Carlos De Brito som störde avslutet – och skottet gick utanför.

Trots de olika halvchanserna satte inget lag det avgörande målet och matchen slutade oavgjort. Norrköping plockade sin första poäng i årets allsvenska.

Efter matchen kommenterar Jansson jätteräddningen som han hade tidigt i matchen.

– I bland sprattlar man till och får den på sig. Det var skönt. Tyvärr räckte det inte till tre, men nu har vi i alla fall en poäng på tavlan, säger han i Discovery plus.