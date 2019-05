IFK Norrköping öppnade allsvenskan på ett oväntat svagt vis och hade endast vunnit en av de åtta inledande matcherna.

Nu verkar vinden ha vänt.

Laget vann med 2-1 borta mot Örebro i torsdags och under måndagskvällen tog ”Peking” sin andra raka seger då Gif Sundsvall kom på besök. Jens Gustafsson lät tre stjärnanfallare starta i matchen och det gav onekligen resultat.

Christoffer Nyman satte 1-0 för hemmalaget i den 25:e minuten och bara ett par minuter senare kom nästa kalldusch för Giffarna då Jordan Larsson utökade till 2-0.

Det var Larssons sjätte mål för säsongen, något innebär att han är delad tvåa i skytteligan, två mål efter AIK:s Tarik Elyounoussi.

IFK Norrköping slog Gif Sundsvall

Fler mål blev det inte och IFK Norrköping tog hem tre nya viktiga poäng i jakten på topplagen.

– Jag hade lite tur, det var lite flyt att den studsade på försvararen och in i mål. Men det flytet behöver man också ibland, säger Jordan Larsson till C More.

För Gif Sundsvalls del innebär resultatet att man ligger på negativ kvalplats efter tio spelade matcher med endast åtta inspelade poäng.

Och formen är usel.

Norrlandslaget har nämligen förlorat de fyra senaste matcherna.

– Det känns extra tungt när matchen borde sett annorlunda ut. Jag har tre kanonlägen innan de gör sitt första mål. Det är tungt i dag när jag inte kan hjälpa laget bättre. I dag var det en sådan dag och då är det inte så jävla kul. Vi får ta med oss en bra prestation från första halvlek där vi är bättre än Norrköping, säger Linus Hallenius till C More.

