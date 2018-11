IFK Norrköping hade en möjlighet att plocka hem SM-pokalen i eftermiddags när allsvenskan anno 2018 skulle till att avgöras.

För att Norrköping skulle kunna titulera sig svenska mästare för fjortonde gången i klubbens historia krävdes vinst borta mot Häcken, inför dagens match obesegrade på hemmaplan, samtidigt som AIK inte fick ta poäng borta mot Kalmar.

Norrköping slog Häcken – slutar tvåa i allsvenskan

Och Norrköping gjorde sitt. Men förgäves.

Simon Skrabb gav Norrköping ledningen precis före halvtidsvilan, tjusigt framspelat av mittfältsdynamon Simon Thern. Ett mål som också blev slutresultatet.

Samtidigt vann AIK i Kalmar efter mål av Robin Jansson och fick ta med sig Lennart Johanssons pokal hem till 08-området.

– Jag är stolt över grabbarna. Jag mår jättebra och har haft en fantastisk säsong. Som vanligt är det ingen som tror på oss i Norrköping, vi har gjort det jättebra. All eloge till klubben, säger Andreas Johansson till C More som efter sex år i föreningen vänder hem till Halmstad nästa år.

