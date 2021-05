Norling bekräftar kontakt med förre succéspelaren

Det var efter förra säsongen som Lars Krogh Gerson lämnade IFK Norrköping som bosman och mittbacken skrev på för den spanska klubben Racing Santander.

Men tidigare i veckan berättade Gerson för NT att han lämnar klubben i sommar. I intervjun öppnade han upp för en comeback i Sverige.

– Vi kollar upp olika saker. Bland annat i Sverige och Norge där jag har bäst kontakter och där känner klubbarna bäst till mig, säger Gerson till NT.

På frågan om det är aktuellt med IFK Norrköping svarade han:

– Jag kommer alltid tycka om IFK. Oavsett egentligen. Jag stänger inga dörrar.

Norling om Gerson

IFK Norrköpings tränare Rikard Norling bekräftar för SportExpressen att både han och klubben är uppdaterade om Gersons situation.

– Det är naturligt. Lars har satt avtryck i Norrköping och det är en bra spelare som har mycket kvar att ge och det är då naturligt att vi kommer upp i diskussioner. Sedan är det ju så att vi också har tagit vissa beslut, säger Norling och fortsätter.

– Vi har Ari (Skulason) in och Viktor (Agardius) in och det är klart att det ska vägas in i sammanhanget. Men som det är nu så är det ingenting att vi är inne i någon form av konkreta samtal så, utan mer att vi vet hur läget ligger till.

Ni har haft en kontakt?

– Ja, det har varit via Stig (Torbjörnsen) som har kontakt med Lars och hans agenter. Det är dem kommunikationsvägarna som vi har haft.