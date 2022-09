När svensk fotboll valde väg

Förslaget sätter i gång en sex år lång kamp om svensk fotbolls framtid: Ska vi ha föreningsdemokrati eller släppa in privata ägare?

MOHEDA. Våren 2007 ser en utvandrad affärsman från Småland till att en motion skickas in till Riksidrottsmötet.

DEN SISTA PROCENTEN Historien om hur VM hamnade i Qatar är också historien om hur den internationella fotbollen ändrade utseende. Med tiden har en berättelse om oligarker, diktatorer, invasioner av grannländer, kollapsad tävlingsbalans, superligor och protester tagit form. Världens största sport närmar sig kokpunkt. Inför VM 2022 berättar SportExpressen om ett fotbollsland som på många sätt stannade kvar på andra sidan utvecklingen: Sverige.

Moheda IF har oljeshejker i ryggen.

Några spår av pengar från en förmögen Gulfstat syns vare sig på den grusfyllda parkeringen eller när man kliver förbi kiosken och in på division 4-lagets hemmaplan Moheda IP – men det är sant.

Shejkerna i fråga är ”Oljeshejkerna Johnsson”, en Alvestabaserad bensinmack som sponsrar den lilla fotbollsföreningen tillsammans med andra lokala företag. Kollaget av samarbetspartners syns intill planen: Träskotillverkare, betonggjuteri, ett bageri och en järnhandel. Alla pytsar in lite grann.

Lokala träskotillverkare ett betonggjuteri och ett bageri finns bland de företag som alla pytsar in lite grann till Moheda IF. Foto: SUVAD MRKONJIC

Men när jag promenerar genom grindarna och in på den vildvuxna gräsmattan är det omöjligt att inte låta tankarna vandra i väg till hur det kunde ha sett ut här.

I ett parallellt universum har Moheda IF bytt namn till FC Glooip.

Och FC Glooip spelar i allsvenskan.

Längs långsidorna har skogen skövlats. Stora läktare tornar upp sig. På andra sidan mittlinjen förbereder sig Malmö FF, eller varför inte en motståndare under ett äventyr i Europa? Feyenoord? Sparta Prag? Kanske till och med Real Madrid?

Det var något i den stilen Björn Sundeby såg framför sig.

– Bra eller dåligt, det vet jag inte. Men man måste ju ha en vision, säger han när han slår sig ned på en av de svarta plaststolarna intill idrottsplatsen.

Björn Sundeby ville köpa Moheda IF – men fick inte. En regel stod i vägen. Foto: SUVAD MRKONJIC

Termometern visar 28 grader. Tallarna som omger planen skänker oss välbehövlig skugga. Sundeby är hemma på besök. Han har precis firat midsommar på sommarstället på Öland. I samma hus bestämde sig han och Moheda IF:s mångårige klubbchef, Jan Johansson, för att skicka in en motion till Riksidrottsmötet för 15 år sedan.

Björn ville köpa Moheda IF, men han fick inte.

En regel stod i vägen, den som gör gällande att en svensk fotbollsförenings medlemmar måste äga 51 procent av klubben.

Motionen blev startskottet på en ursinnig kamp om föreningsdemokratins framtid i Sverige. Den pågick i sex år, prövades på fyra Riksidrottsmöten, splittrade fotbollens maktcentra och ställde landets största idrottsrörelse inför det som skulle visa sig bli ett monumentalt vägval: Privatisering eller medlemmar – vem ska bestämma?

Tio år senare går det att överblicka konsekvenserna, men också ställa frågan: Vill någon ha det annorlunda nu?

Björn Sundeby sträcker ut benen.

Flyget tillbaka till Schweiz, där han är bosatt utanför Geneve sedan 1990-talet, går först imorgon. Han menar att skattetrycket i Sverige var omöjligt att arbeta under på den tiden, att bosätta sig i samma kanton som vännen Ingvar Kamprad var självklart.

Men nu vill han helst flytta hem, det har ju blivit ett sorts skatteparadis här, observerar han.

Björn Sundeby började finansiera Moheda IF redan på 70-talet. Foto: SUVAD MRKONJIC

Den infekterade debatten startade med Björn Sundby i Moheda.

Sundebys förmögenhet kommer i huvudsak från IST, ett IT-bolag inriktat på digitala skolplattformar som han grundade på 1980-talet och som i dag har 450 anställda och kontor i flera länder. Han berättar att han nyss varit i Riyadh. Den saudiska utbildningsmyndigheten vill köpa programvaran. Det blir den största affären i företagets historia.

IST är bara ett av många företag som Sundeby, vars släkt har anor från omgivningarna runt Moheda sedan 1500-talet, har startat. Tidigare i sin yrkeskarriär etablerade han verksamhet här, i Moheda, en liten ort strax norr om Alvesta med färre än 2 000 invånare, och som mest är känd för träskor.

Redan på 1970-talet började han finansiera Moheda IF. Först och främst genom att värva in Lars-Göran Fjordestam från Öster (även om undertecknad inte hittar några spår av spel i Moheda IF för Fjordestam), och sedan med mer pengar.

Då ändrar vi väl på den? Tänkte jag. Hur svårt kan det vara?

Totalt har Sundeby satsat över en miljon kronor i klubben, menar han.

– De trodde aldrig att det skulle gå att få hit Fjordestam. Men jag fixade det. Lite av det som är byggt här, den där gula paviljongen där bland annat. Det är jag också, säger han och pekar mot ett avlångt klubbhus vid parkeringen.

– Moheda kom tillbaka långt senare och frågade om jag inte kunde hjälpa till igen. Jag sa att jag behövde en annan form för det än att bara ge pengar. Det går inte, sa dem. 51-procentsregeln. Jaha. Då ändrar vi väl på den? Tänkte jag. Hur svårt kan det vara?

Den gula paviljongen har Björn Sundeby fixat. Foto: SUVAD MRKONJIC Totalt har Björn Sundeby satsat över en miljon kronor i Moheda, säger han. Foto: SUVAD MRKONJIC Den lilla orten Moheda är mer känd för träskor än fotbollsskor. Foto: SUVAD MRKONJIC Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Han reser sig och tar några steg ut på planen.

– Det hade blivit ett väldigt PR-värde av det här. Satsningen hade kostat pengar, men det hade blivit mycket gratisreklam. Jag fick mycket reklam bara av motionen, kring mig som person och som entreprenör. Här i bygden och runtomkring, säger Sundeby.

Foto: SUVAD MRKONJIC

51-procentsregeln instiftades i samband med Riksidrottsförbundets årsstämma 1999. Regeln tillkom eftersom svenska idrottsföreningar från samma tidpunkt fick tillstånd att bolagisera sina verksamheter, men med ett kriterium: Föreningens medlemmar måste äga majoritet.

Motionen om att avskaffa regeln, som Björn Sundeby och Moheda IF författade åtta år senare, togs upp på Riksidrottsmötet 2007.

Riksidrottsstyrelsen avslog den. Ett så drastiskt förändringsförslag krävde mer förankring, menade man – men styrelsen fick samtidigt i uppdrag av stämman att genomföra en grundlig utredning lagom till nästa stämma i Visby 2009.

Vid tidpunkten för förslaget var kännedomen om 51-procentsregeln inte speciellt stor utanför idrottens politiska rum. Supporterrörelsen i Sverige var oorganiserad och bedrev ingen opinionsbildning i ämnet. Mohedas motion föregicks heller inte av någon kampanj från fotbollen eller näringslivet.

Men när ämnet väl kommit på tal tycktes det svårt att hejda.

Mohedas förslag orsakade ingen större debatt från början, förutom sporadiska inslag av stöd för motionen. Foto: SUVAD MRKONJIC

Inom fotbollen dröjde det inte länge innan regelns avskaffande framställdes som avgörande för Sveriges förmåga att konkurrera internationellt.

– I och med att frågan nu kommer upp på bordet, så kan det nog tänkas bli så någon gång i framtiden, sade Sune Hellströmer, generalsekreterare i Svenska fotbollförbundet.

Även förbundets ordförande, Lars-Åke Lagrell, som vänt i frågan från att vilja bevara regeln, propagerade för att riva upp den.

– Det är svårt att inte kunna göra som konkurrerande länder. Vi är uppväxta i en tid med ideella föreningar, men den tiden är förbi, sade han i en intervju med SvD.

Medialt förekom inte någon större debatt om Mohedas förslag från början, utan mest sporadiska inslag av stöd för motionen.

I synnerhet DN:s Johan Esk tyckte att det var hög tid att skrota 51-procentsregeln. I en krönika efter Riksidrottsmötet 2007 klagade han på den ”galet blinda” debatten om ”hur kapital ska komma in i svenska fotbollsklubbar”, och menade att ”lilla ettriga Moheda” nu ”äntligen” skulle klara av att ändra på svensk idrott.

”Den inställningen (pengar från rika privatpersoner är tveksamma, pengar som kommer från fattiga via spelautomater är okej) har kostat svensk fotboll mycket i pengar, framgång och utveckling.”, skrev han.

Medan det blåste upp till fotbollspolitisk storm i Sverige hände det saker med herrfotbollen ute i världen.

Nya ägare, förmögenheter och intressen hade gjort entré. Deras ekonomiska, sportsliga och politiska ambitioner skulle snart innebära saker för tävlingslandskapet och supporterinflytandet.

Med Roman Abramovichs intåg i Chelsea, Abu Dhabi-gruppens köp av Manchester City och den qatariska statens förvärv av Paris Saint-Germain fick fotbollen ett nytt utseende. Utvecklingen accelererade därifrån och framåt. Amerikanska riskkapitalister, kinesiska affärsmän, fler statskassor från Gulfen och ryska oligarker turades snart om att kapprusta fram en helt ny fotbollsekonomi.

Politiska och ekonomiska intressen fick också tillåtelse att styra utvecklingen hos Uefa. En brytpunkt är 2012, när den dåvarande Uefa-presidenten Michel Platini flyttade mycket makt från ligorna till klubbarna och deras gemensamma organisation, ECA (European Club Association). Prispengar och tv-intäkter från europeiskt cupspel tillföll därefter de största och rikaste klubbarna i allt högre utsträckning, och samtidigt cementerades rangordningen med det nya Financial Fair Play-regelverket.

Hann man in på rätt sida var man en vinnare, annars var det uppförsbacke.

Roman Abramovich, Chelseas ägare 2003-2022. Foto: CLAUDE PARIS / AP

De ekonomiska klyftorna växte snabbt. Både klubbar och ligor hamnade längre och längre ifrån varandra – och resultaten på planen skulle följa samma mönster.

Ett exempel är Champions League. Under 1990-talet nådde klubbar från 13 olika länder semifinalerna. De senaste fem åren har tre fjärdedelar av semifinalisterna kommit från fem tätbefolkade områden: Paris, Madrid, München, London och nordvästra England (Liverpool och Manchester).

Titelsviter från 2010-talet Bayern München (Tyskland) – 10 raka titlar 2013-2022 Juventus (Italien) – 9 raka titlar 2012-2020 Celtic (Skottland) – 9 raka titlar 2012-2020 Red Bull Salzburg (Österrike) – 9 raka titlar 2014-2022 The New Saints (Wales) – 8 raka titlar 2012-2019 APOEL (Cypern) – 7 raka titlar 2012-2019 Qarabag (Azerbajdzjan) – 7 raka titlar 2014-2020 Astana (Kazakstan) – 6 raka titlar 2014-2019 Santa Coloma (Andorra) – 6 raka titlar 2014-2019 Visa mer

Även inhemska ligor har förlorat mycket av sin spänning. I Frankrike har Paris Saint-Germain vunnit åtta av de tio senaste ligatitlarna. I Tyskland har Bayern München tagit 10 raka förstaplatser. I Italien vann Juventus nio år irad. Även i England börjar en Manchester City-dominerad era ta form.

2010-talet markerade också flera resultatmässiga milstolpar. I Portugal, Skottland, Italien, Danmark och sex andra europeiska ligor gick till exempel en ligavinnare obesegrad genom en hel säsong. I 13 av Europas 54 ligor pågick den längsta titelsviten för ett lag någonsin.

Superklubbarnas decennium av dominans • Första gången ett tyskt lag vann trippeln. • Första gången ett italienskt lag vann trippeln. • Första gången ett engelskt lag tog en inhemsk trippel. • I Frankrike vann PSG tre inhemska tripplar på fyra år. • Real Madrid tog tre raka Champions League-titlar, något som inte hänt på 42 säsonger. • Ett lag nådde 100 poäng i Spanien, Italien och England för första gången. Visa mer

Vilken effekt fick 51-procentregelns bevarande på svensk fotboll?

Det är förstås svårt att säga exakt vad som beror på vad, men trots närvaron av en relativt sett muskulös klubb i Malmö FF har inte Sverige gått riktigt samma utveckling till mötes. Skillnaden syns bland annat om man tittar på vilken snittpoäng som krävts för att vinna allsvenskan 2008-2020.

Från 2015 och framåt har poängskörden skenat i väg i många europeiska ligor. Även den danska, som ofta jämförs med den svenska.

MFF, som dominerat svensk fotboll sedan 2010 och vunnit sju SM-guld, har hela tiden satts under hårt tryck av övriga topplag och inte kört över sitt motstånd. Orsakerna till det går att diskutera och finna på olika håll, men vad man kan fastslå är att klubbens relativa slagstyrka inte har vuxit sig så pass stor att allsvenskan i likhet med många andra ligor blivit en mer förutsägbar tävling.

Att vinna Lennart Johanssons pokal är ungefär lika möjligt som för 10 år sedan.

Åren efter Moheda IF:s motion växte sig frågan om 51-procentsregeln stor i Sverige.

Stor och infekterad.

Fotbollförbundet hade bestämt sig. Regeln skulle flyttas från RF-nivå till SvFF i ett första steg. Det var inte mer än rätt att klubbarna själva skulle få avgöra. Snart diskuterades olika modeller, i synnerhet en där föreningarna skulle behålla 34 procents ägande.

– De som är rädda för affärsmännens inflytande i fotbollen är 50 år för sent ute, dundrade Lars-Åke Lagrell i en intervju med tidningen Fria.nu.

Till RF-stämman 2009 lämnades en motion om att flytta ned regeln till specialförbunden in från både fotbollen och ishockeyn, men de fick nej från Riksidrottsstyrelsen, som återigen inte tyckte att ämnet analyserats tillräckligt.

En ny utredning beställdes till 2011.

Nu drog kampanjandet i gång på allvar.

Frågan fick också marken att skaka i det fotbollspolitiska Sverige. En maktkamp inom Svensk Elitfotboll (Sef), med 51-procentsfrågan i centrum, bröt ut.

Bosse Lundquist och Kenneth Håkansson på väg in på ett möte på förbundet, 2009. Foto: MIKAEL SJÖBERG

Den tidigare Sef-basen och ordföranden i Djurgårdens IF, Bosse Lundquist, ville äga frågan hos fotbollen. Lundquist, som även i efterhand varit kritisk mot 51-procentsregeln, framställs av många som en av dåtidens stora pådrivare bakom fotbollens starka vilja att driva frågan.

– Det enda jag argumenterade för var att vi skulle få ha diskussionen inom fotbollen, säger han när jag pratar med honom nu.

Bland motståndarna märktes i synnerhet Malmö FF:s Bengt Madsen – som enligt många var emot förslaget eftersom förbundsordförande Lagrell var för – och IFK Göteborgs Gunnar Larsson. Både Madsen och Larsson var skeptiska till bolagisering och lobbade för en egen kandidat till Sef-ordförande: Elfsborgs ordförande Bosse Johansson.

Johansson vann också ordförandevalet och tog över Sef 2009, en position han innehöll till 2012. Reaktionerna blev häftiga. Helsingborgs Sten-Inge Fredin, Brommapojkarnas Ola Danhard och Gefles Leif Lindstrand lämnade styrelsen.

– Jag tycker att behandlingen av Bosse Lundquist och Leif Lindstrand är onödig och felaktig, sade Sten-Inge Fredin till Idrottens affärer.

”Ingen har fått gå på grund av sin kompetens, det är annat som ligger bakom. Jag är orolig för svensk fotboll om det sitter folk utanför mötena och styr”, fyllde Danhard på i samma artikel.

Bosse Johansson, 2011. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Bosse Johansson har en annan minnesbild.

– Det finns saker under resans gång som jag inte vill säga utåt än idag, men det finns människor som jag tyckte gjorde felaktiga saker. Det var en het fråga. Den skapade mycket känslor, och inte bara i supporterleden, utan även inom Sef och klubbarna, säger han.

Jag förstod inte det. Jag fick inte ihop det

– Jag upplevde att man från Sef:s ledning, med Bosse Lundquist och Tommy Theorin i spetsen, ville driva igenom att Sef skulle ha en tydlig åsikt i frågan: Släpp 51-procentsregeln på RF-nivå, flytta ned den till fotbollen, så vi kan upplösa den. Det var ingenting vi behövde debattera. Jag fick en dålig känsla i magen.

Varför?

– Försvaret var hela tiden att det inte var någon fara. Den skulle aldrig luckras upp. Men varför ska vi då ha ned den till oss? Jag förstod inte det. Jag fick inte ihop det.

Här etablerades den stora konfliktlinjen.

Men bilden av att det bara handlade om att ”äga frågan” utmanades snart av förbundet självt.

I sitt nya remiss-svar till RF ville SvFF att 51-procentsregeln skulle ersättas av en 10-procentsregel, snarare än den 34-procentsregel som RF:s juridiska kommitté hade föreslagits.

Svenska fotbollförbundet uttryckte sig nu tydligare: Det rörde sig om en nödvändighet.

Foto: Expressen / Svenskfotboll.se

När RF-stämman 2011 närmade sig började även medierna engagera sig mer.

Förbundets nya förslag om en 10-procentsregel avslöjades av Aftonbladet kort efter att det skickats i väg. Nyheten väckte stort rabalder. Förbundet hade satt ihop en ”Bolagiseringsgrupp” som skulle arbeta med frågan och hade författat remiss-svaret. Gruppen blev också rasande på Aftonbladet och skrev på SvFF:s hemsida att tidningen försökte ”vilseleda läsarna”.

Texten, med rubriken ”Fotbollen enig i Bolagiseringsfrågan”, var inte den enda av sitt slag. I maj samma år publicerade SvFF en egen text med citat från Lars-Åke Lagrell, hämtade från en intervju med SVT:s Uppdrag Granskning, som i sin tur granskade 51-procentsfrågan.

Lagrells svar publicerades innan programmet överhuvudtaget hade sänts.

Även fotbollens påstådda enighet var omstridd. Från förbundets håll propagerades det att det inte rådde några tveksamheter, men distrikt och klubbar var av en annan uppfattning.

– Vi var inte alls eniga. Jag kan inte påstå om att jag var ensam om att tycka det, säger Bosse Johansson, som i egenskap av SEF-ordförande själv undertecknade flera sändelser från förbundet. Han var tvungen att representera en åsikt å Sef:s vägnar, en annan å Elfsborgs, säger han.

Det klirrar inne på Kaffebaren, ett kafé beläget i ett livligt hörn på Möllan. Lördagen har tagit fart utanför fönstret. Tony Ernst byter ställning på sin höga pall och rättar till håret.

– Våren 2019 spelade vi på Stamford Bridge mot Chelsea. Det släpptes 3 500 biljetter. Kö två varv runt Malmö Stadion natten innan de skulle släppas. Det är vår bästa insats på en bortaläktare. Någonsin. Vi sjunger dem av banan. Förlorar med 3-0. Men det är Chelsea, och deras turister sitter där som fågelholkar och bara tittar på oss, säger han.

Tony Ernst beskriver engagerat betydelsen av att äga sin förening. ”Fotboll och demokrati hör ihop. Det är allas sport. Fotbollen är demokratisk i Sverige”, säger han. Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN

– Vi kommer ut efter. Dricker några öl och sen ska vi ta tunnelbanan hem till hotellet. Min kompis har sin MFF-halsduk på sig. Det kommer fram några Chelsea-supportrar och börjar retas med oss. Ja, svarar jag. Ni har jättemycket mer pengar. Det är klart ni vann. Men hörde ni sånginsatsen? Det var förkrossande för er. Det visade sig att killarna som hade kommit fram inte hade råd att gå på matchen. De hade sett den på puben. Jag frågade om de trodde att jag skulle byta deras Champions League-titel från 2012, eller Didier Drogba, eller alla andra spelare mot något. Så tog jag upp mitt medlemskort. Det är min förening. Jag äger den här föreningen. Priset på det här kortet är mindre än en jävla enkelbiljett till en match för er. Jag skiter i era framgångar. Min klubb är Malmö. Skulle jag kasta bort det för att vinna titlar?

Jag skiter i era framgångar. Min klubb är Malmö. Skulle jag kasta bort det för att vinna titlar?

”Många tittar på de här medlemskorten med längtan. Många drömmer om att få påverka sin förening”, säger Tony Ernst. Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN

Tony Ernst, ordförande i SFSU mellan 2012 och 2015, hämtar andan.

– När de panorerar över läktare i Premier League så säger kommentatorerna att ”här sitter ägaren”. Det är en kinesisk affärsman eller en oligark. Någon saudisk snubbe. De kan panorera över svenska ståplatsläktare, eller sittplats för den delen, och säga: Här är ägarna. Det är ett självändamål. Fotboll och demokrati hör ihop. Det är allas sport. Fotbollen är demokratisk i Sverige.

Här kommer vi till den andra aspekten av Sveriges säregna utveckling det senaste decenniet: Supportermakten.

På många håll i Europa finns exempel på supportrar och lokalsamhällen som kan vittna om en sorts alieneringskänsla, hur beslut fattas över huvudet, hur starka symbolvärden rycks undan, priser skenar iväg och distansen mellan beslutsfattare och publik ökar.

Ett övertydligt exempel är Red Bull-koncernen, vars lag i Österrike vunnit tio raka ligatitlar, och vars lag i Tyskland tog sin första titel när det vann cupen i våras.

Motståndet mot Red Bull-koncernens fotbollssatsning är stort över hela Europa. Foto: NOA BACHNER

Men fenomenet rymmer flera dimensioner och kan se ut på olika sätt.

Idag ingår till exempel över 190 europeiska klubbar i så kallade ”Multi-Club-Ownership”-strukturer, där en ägargrupp köper upp flera klubbar och bildar ett sorts nätverk.

Trenden tilltar: Hela 75 procent av klubbarna som ingår i en MCO-klubb har tillkommit sedan 2019.

Det här är Multi-Club-Ownership Den så kallade multi-club-ownership-modellen är allt vanligare i europeisk fotboll. Den betyder att flera fotbollsklubbar – ofta i olika länder och ligor – ägs av samma ägare eller ägargrupp. På senare år är det mest framträdande exemplet City Football Group, företaget som kontrolleras av Abu Dhabi-gruppen och äger Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama Mariners, Montevideo Torque, Girona, Mumbai City, Troyes AC och Palermo. Ett vanligt upplägg är att klubbarna lånar spelare av varandra, slussar tränare från en klubb till en annan eller samarbetar på andra sätt. Visa mer

I den sortens strukturer uppstår många frågor.

Vilken klubb är slutdestination? Med vilka syften rekryteras spelare och ledare?

Parallellt med den utvecklingen saknas inte exempel på hur privatägda klubbar agerar mot supporterbasens vilja. Det mest färska och kraftfulla exemplet är så klart Super League, då flera av Europas största klubbägare fick pudla och be om ursäkt.

– En sak ska jag säga: Många tittar på de här medlemskorten med längtan. Många drömmer om att få påverka sin förening. Malmö FF är allomslutande. Allt annat kvävs av Malmö FF. Det är det viktigaste man kan förhålla sig till. Jag fattar inte att inte fler värdesätter det, säger Tony Ernst.

I Sverige kan man, tvärtemot utvecklingen på många håll i Europa, se tecken på hur supportermakt manifesteras löpande. De senaste åren har ett antal stora frågor avgjorts av medlemmarna med annat utfall än i andra länder.

Videodomarassistans – VAR – har implementerats i väldigt många ligor, men inte i Sverige, eftersom föreningarnas medlemmar sagt nej genom sina klubbar. Malmö FF stoppade ett försök att slå samman LB 07:s damlag med föreningens eget. Djurgården sa nej till att ta in Fredrik Reinfeldt i styrelsen. AIK samlade över tusen personer i Solna Gymnasium för att rösta fram en alternativ framtid för klubben 2018. Många stora föreningar har startat damverksamhet efter årsmötesbeslut. Svenska klubbar instrueras löpande att verka för eller emot frågor som är viktiga för medlemmarna: Villkorstrappan, konstgräs, föreningsdemokrati, uteblivna träningsläger i Dubai. Åtvidaberg slapp flytta till Linköping. Göteborgsklubbarna Örgryte, GAIS och BK Häcken behövde aldrig slås ihop. Listan kan göras lång.

Enligt Tony Ernst tog påverkansarbetet fart på allvar först 2010 och 2011. Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN

När Tony Ernst resonerar om utvecklingen det senaste decenniet söker han sig tillbaka till striden om 51-procentsregeln.

Han skakar på huvudet och skrattar.

– Supporterrörelsen var inte enad nationellt när det här drog i gång. Det fanns inte det här nätverket, man hade inte koll på vad som hände, säger han.

SFSU, Svenska Fotbollssupporterföreningsunionen, hade grundats redan 2008, men först 2010 och 2011 tog påverkansarbetet fart på allvar, säger Ernst.

– Det är då vi inser att den här frågan är viktig. Det fanns ett par personer runtom i landet som var lika intresserade och lika mycket emot privatisering även innan. Victor Capel i AIK, Anders Almgren i IFK Göteborg och Karl Lundén i Örgryte. För att nämna några.

Ernst ler igen och ställer ned sin kopp.

– Men medan förbundet gjorde sitt omtag efter 2009 hann vi organisera oss, säger han och tittar upp med finurlig blick.

– Det hade dem inte räknat med.

2011 är det dags för nästa rond.

I den utredning som fotbollen varit med och författat till RF-stämman – där fördelarna med att få in externt kapital påtalas 18 gånger – är det ett par resonemang som i dag skulle kunna betraktas som lite godtrogna.

Under rubriken ”Konsekvensanalys” görs det gällande att ”varken finansiärer eller supportrar har något intresse av en idrottslig verksamhet som inte vilar på idrottens regelverk och dess kärnvärden”.

Utredningen spekulerar sedan i risken att ”en investor skulle kunna beslut att flytta idrottsverksamheten till en för denne mer lönsam ort, eller söka kortsiktig lönsamhet genom att realisera bolagets tillgångar, dvs främst de attraktiva idrottsutövarna” .

Den fastslår därefter att ”risken inte behöver överdrivas” eftersom föreningen så väl som ägarbolaget bör ha ett ”gemensamt intresse av att den idrottsliga verksamheten bedrivs på ett juridiskt och idrottsligt korrekt sätt”.

Att utredningen görs kort efter att Berth Milton, en skandalomsusad svensk affärsman från porrbranschen, köpt in sig i AIK 2007, märks också.

Berth Milton köpte in sig i AIK 2007. Foto: OLLE SPORRONG

Vid två olika tillfällen tar utredningen upp riskerna med att just porrindustrin ska köpa svenska klubbar som ett reellt hot.

”Som en annan negativ effekt – sett utifrån idrottsrörelsens perspektiv - finns en risk för att de som är beredda att investera i ett IdrottsAB vill utnyttja idrottens goda renommé för att förbättra sitt eget (i verksamheter som kan uppfattas som skadliga för idrottsrörelsen). Exempelvis aktieägare från porrindustrin, kriminella organisationer, eller extrema politiska grupperingar. Men den risken kan man aldrig säkert skydda sig ifrån.”

Väl framme vid RF-stämman 2011 stötte förbundets förhoppningar om att ta över beslutsrätten om 51-procentsregeln på problem igen. Riksidrottsstyrelsen sa nej till att ens rösta om saken.

Istället initierades ytterligare en utredning, den här gången med målsättningen att ta fram en ny ”idrottsmodell” som i sin tur skulle flytta på regeln.

”Vi visste att det skulle avgöras”, säger Tony Ernst i dag om Riksidrottsmötet i maj 2013. Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN

Det började dra ihop sig för slutstrid i Luleå 2013.

Samtidigt hade supporterrörelsen fått upp farten.

Det mötet, den planen, vi som var med där. Det räddade svensk fotboll som föreningsdemokratisk

– När jag väljs till ordförande i SFSU har jag egentligen inte tillräckligt på fötterna. Men vi hade en fokusfråga: 51-procentsregeln. Vi visste att det skulle komma ett Riksidrottsmöte i maj 2013. Vi visste att det skulle avgöras, säger Ernst.

– Vi hade sex månader på oss. Vi la ut en rudimentär plan: Jag, Anders Almgren i IFK Göteborg, Karl Lundén från Örgryte, Victor Capel från AIK och Lena Gustafsson Wiberg i Djurgården. Vi satt tio minuter vid ett bord i december 2012. Det mötet, den planen, vi som var med där. Det räddade svensk fotboll som föreningsdemokratisk. Det är min övertygelse.

Planen innehöll flera lager, säger han.

Blåvittsupportern Anders Almgren, som numera sitter i IFK Göteborgs styrelse, ägnade mycket tid åt att liera sig med mindre specialförbund som skulle rösta i Luleå. Bland annat svängde fäktningsförbundets ordförande Lars Liljegren.

Almgren genomförde även en rundringning till många av de mindre förbunden för att få en överblick. Tecknen var lovande, 41 procent av rösterna tycktes vara emot förslaget, och det skulle räcka.

Tony Ernst syntes i sin tur snart överallt i medierna. Han svingade vilt mot förbundets försök att driva frågan vid varje givet tillfälle och etablerade en nära relation till Lars-Christer Olsson, som nyligen valts till ny ordförande i Sef.

– Lars-Christer hade suttit länge i Uefa. Han förstod fotbollslandskapet. Han tänkte på hur svensk fotboll skulle utvecklas. Inte minst supporterrörelsen. Han hade en stor roll i allt, säger Ernst.

Tony Ernst och Lars-Christer Olsson i Malmö, 2014. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Vi kliver ur Björn Sundebys bil i Växjö. Han visar IST:s kontor, som snart ska rivas. I stället har Sundeby fått tillåtelse att bygga stora sekelskifteshus på platsen, ett initiativ som vållat mycket diskussioner arkitekter emellan.

Drömmen om att köpa en fotbollsklubb i Sverige är inte över, menar han. Innan vi skiljs åt får jag en bok om Rwanda som han har skrivit själv.

Medan vi rör oss genom IST:s lokaler berättar Björn hur exalterad han är över att ha gjort affärer både där och i Saudiarabien. Han berättar om vilken annorlunda bild han har fått av landet efter sitt besök i Riyadh. Jag frågar om han har funderat över att han rest dit som affärsman, och om inte det kan innebära att man får en selektiv bild av sakernas tillstånd.

Björn Sundeby visar IST:s kontor i Växjö. Ett kontor som snart ska rivas och ge plats åt stora sekelskifteshus. Foto: SUVAD MRKONJIC

– Jag bildade min egen uppfattning. Jag bedömer inte att de målade upp någon bild alls. Det känns inte lika kontroversiellt att göra affärer med Saudiarabien som det gjorde innan den här resan. Kronprinsen har avskaffat att man måste ha med en support. Alla system som var korrupta har han tagit bort. Ska man vara framgångsrik måste man få ordning på korruption, visa tydligt ledarskap och satsa på kunskapsbaserad ekonomi. Det har han gjort. Och grön ekonomi. Han har planterat två miljarder träd för att suga upp koldioxid. Han gör många saker rätt, förstod jag. Som inte jag visste om.

Kritiken i vår del av världen handlar väl kanske inte främst om långsam grön omställning utan oftast om brist på mänskliga rättigheter?

– Jag hör vad du säger. Men jag har inte fog för vare sig det ena eller andra. Jag vet ingenting negativt om det. Det kanske är som du säger.

Vi går in i IST:s lokaler.

– Allvarligt talat, säger Björn.

– Jag kanske är naiv.

”Det känns inte lika kontroversiellt att göra affärer med Saudiarabien som det gjorde innan den här resan”, säger Björn Sundeby. Foto: SUVAD MRKONJIC

Det finns fler som tycker att affärer med Saudiarabien inte är speciellt kontroversiellt.

Den saudiska utbrytartouren i golf, LIV, lanserades under 2022. Landet har även köpt upp Premier League-klubben Newcastle United. Den saudiska inblandningen är ett led i en utveckling där europeisk fotboll valt att låta sig finansieras av auktoritära regimer. Det bökiga uppbrottet från ryska pengar efter Vladimir Putins invasion av Ukraina – såväl Chelsea som Schalke, Everton och Uefa tvingades klippa band – visade hur tätt sammanflätat landet varit med fotbollen.

Nasser Al-Khelaifi, PSG:s president, chefen för så väl idrottsgrenen av Qatars statliga investeringsfond som tv-bolaget beIN Sports, leder både ECA och sitter i Uefas exekutiva kommitté. Qatar Airways och Fly Emirates, de statliga flygbolagen från Qatar och Förenade Arabemiraten, som äger Manchester City, sponsrar var och vartannat lag.

Björn Sundebys favoritland, Rwanda, har ett hårt kritiserat avtal som sponsor till Arsenal.

Detta är ett tredje område som Sverige skiljer sig på.

Svensk fotbolls sammanblandning med politiska krafter, inte minst auktoritära regimer, är i dag minimal i internationell jämförelse. Samröret med Qatar har främst handlat om träningsläger för herrlandslaget. Genom motioner stoppades först klubbarna från att åka till Dubai eller Doha. Senare även det svenska herrlandslaget, efter uppmaningar från sina medlemsföreningar.

Newcastle United-fans vid St James Park efter att det står klart att Saudiarabien köpt klubben. Foto: OWEN HUMPHREYS / STELLA PICTURES / PA

Hade det sett annorlunda ut utan 51-procentsregeln?

I sina utredningar och remiss-svar tonade förbundet ned risken för utländska investeringar i svensk fotboll. Men det senaste decenniet har visat att svenska företag och verksamheter är av stort intresse för pengar från världens alla hörn. Det gäller även fotbollen. Hammarby har amerikanska delägare. Östersunds FK fick propåer från Libyen och Indien. Gais introducerades för intresse från Förenade Arabemiraten av Samir Bakaou. I Linköping finns qatarisk finansiering med i bilden när en ny fotbollsklubb tar fart. Östersund sponsrades av ett bolag med säte i Saudiarabien och Dubai. Listan kan göras längre.

Våren 2013 har vinden vänt. SFSU har kampanjat hårt för att få till motioner med en enkel uppmaning lagom till klubbarnas årsmöten: Be förbundet säga nej.

Den 8:e mars 2013 är det dags för Malmö FF:s årsmöte. I en lokal vid Lilla Torg sitter en grupp personer från SFSU och väntar spänt.

Dagarna innan har Elfsborg, IFK Göteborg och Stockholmsklubbarna fattat beslut om att säga nej till förbundets förslag om att flytta på regeln. På allsvenska arenor har banderoller med budskapet ”Bevara 51 procent” börjat dyka upp. I medierna syns också förändring, inte minst från fotbollens företrädare.

Ett retoriskt skifte går att notera.

Banderoller med budskapet ”Bevara 51 procent” började dyka upp på svenska arenor våren 2013. Foto: PER VALLGÅRDA / TT

Lars Åke Lagrell, som vid tidpunkten ersatts av Karl-Erik Nilsson, hade upprepade gånger argumenterat för hur avgörande externt kapital var för svensk fotbolls framtida konkurrenskraft. Hans bolagiseringsgrupp på förbundet hade meddelat RF att 10 procents ägande för medlemmarna skulle räcka.

Men nu, 2013, hette det i stället att beslutet ”inte är någon ödesfråga”.

Förbundets nye ordförande Karl-Erik Nilsson, som pressas i Ekots Lördagsintervju, menar därtill att det aldrig varit tal om avreglering av 51-procentsregeln. Förbundet, som kort dessförinnan föreslagit att privata investerare skulle få äga 90 procent av klubbarna, ville återigen ”bara ha kontroll över frågan”.

– Ingen har sagt något om något regelverk. Bara vem som ska bestämma över det, säger Nilsson till SR.

Vid Lilla Torg tittar SFSU-gruppen på klockan. Malmö FF:s möte drar ut på tiden.

Tony Ernst är där. Från scenen läser han upp ett brev som hedersordföranden Bengt Madsen har skickat till Lars-Åke Lagrell. Det innehåller en lång rad frågor om bolagiseringsidén. Madsen fick inget svar. Ernst tänker att frågorna gärna får hänga i luften inför omröstningen.

Tony Ernst spelar upp en scen från 2013. ”Vi vann”, säger han. Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN

Till slut kommer ett besked.

När Ernst slår på telefonen har han fått en mängd sms, men innan han svarar någon av journalisterna som hört av sig vill han ringa till Anders Almgren.

Tio år senare, på det lilla fiket vid Möllevångstorget, håller han handen mot örat som om den vore telefonen den där kvällen i mars för 10 år sedan.

– Vi vann, säger han.

Kort därefter kommer nästa seger.

Den 22:a mars håller Sef årsmöte på ett Scandic-hotell nära Centralstationen i Stockholm. Bosse Johansson, som har lämnat ordförandeposten i organisationen, tar ton och håller ett av sina mer animerade anföranden, berättar flera personer som var där.

Motståndet ändrades ganska plötsligt. Det var supportergrupperna som drev på det

Johansson får mothugg av en representant från IFK Norrköping och någon till – men Svensk Elitfotboll vänder på klacken. Man beslutar sig för att ha en enhetlig åsikt i frågan: Behåll 51-procentsregeln på RF-nivå.

Plötsligt finns det ingen väg framåt för avregleringen, trots att två månader återstår till Riksidrottsmötet i Luleå.

– Motståndet ändrades ganska plötsligt. Det var supportergrupperna som drev på det. Pressen blev för stor. När vi väl var framme vid 2013 hade allt vänt. Man fick klara bud från supporterrörelsen. Det är demokratiskt riktigt, säger Bosse Lundquist.

– Det som skar i ögonen var hur många som plötsligt ställde sig upp och argumenterade emot det här. De bytte sida. Så hade det inte låtit tidigare. En del visste väl att de inte skulle sitta kvar om de fortsatte strida. När det kom till kritan var man plötsligt emot det hela. Men jag vill inte säga vilka det gällde.

IFK Göteborgs fans på läkaren i maj 2013. Foto: MARCUS ERICSSON / BILDBYRÅN / BILDBYRÅN

Till slut ger även förbundet med sig.

En snabbremiss bland distrikten visar att motståndet var större än stödet: 55 procent ville inte ändra på någonting. Vid RF-stämman kunde man inte längre rösta ja till sitt eget förslag.

– Nej, det har skett en svängning de senaste månaderna, konstaterade Karl-Erik Nilsson.

Omröstningen i Luleå blir inte ens dramatisk. Anders Almgren reser dit för IFK Göteborgs räkning, klubben har själv motionerat om att behålla regeln hos RF. Efter långa diskussioner på scenen kommer domen.

I Dagens Nyheter sörjer Johan Esk. Han skriver att ”hyckleriet segrat och skendemokratin lever vidare”. Även Ishockeyförbundets ordförande Christer Englund var irriterad och lovade att ”inte lägga frågan åt sidan”.

Tony Ernst kallar omröstningen ”det största idrottsdemokratiska beslutet i min livstid”. Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN

I SVT kallar Tony Ernst honom för ”surgubbe”.

– Det är det största idrottsdemokratiska beslutet under min livstid. Jag vill att det står på min gravsten, säger Ernst.

– Och samtidigt är det Sverige i ett nötskal. När mötesordföranden har meddelat det berättar hon bara var det finns kaffe och kaka. Underbart.

Finns det kvar något motstånd mot 51-procentsregeln i Sverige tio år efter mötet i Luleå?

Exemplen på ifrågasättande blir allt färre. Sedan 2015 har egentligen bara Thomas Bodström (2015) Sven-Göran Eriksson (2019) och en KDU-politiker (2020) försökt prata om en förändring, men inte fått gehör.

En person som tidigare velat slopa regeln är Hammarbys sportchef Jesper Jansson, som även fick kritik efter cupfinalen mot Malmö FF när han ifrågasatte hur föreningsdemokratin fungerar.

Men han vill inte ersätta den.

– Jag är definitivt för medlemsdemokrati. Jag vill att den ska finnas i svensk fotboll. Jag vill ha kvar 51-procentsregeln. Vi kan driva det bra ekonomiskt, jag skulle inte vilja ha in externt kapital och en ägare som kliver in och vill bestämma, säger han.

– Jag vill att medlemmarna ska engagera sig, men man kan inte gå in i varje fråga, utan ge förtroende och mandat till dem som operativt driver klubben tills de byts ut.

Supporterledarna diskuterar 51-procentsregeln och dess efterdyningar.

I ett allt somrigare Malmö pågår SFSU:s sommarträff under en helg i juni.

Hur bra fungerar föreningsdemokratin i praktiken?

Jag slår följe med Tony Ernst och promenerar genom staden, bort till Stadionområdet där det är lunchpaus. Elfsborgssupportern Isak Edén, som nu leder SFSU, sträcker på sig i solen innan han sätter sig på en bänk i parken.

– Nu handlar det mesta arbetet om att förstärka demokratin. Diskussionen handlar mer om hur vi kan få den att växa, snarare att den är hotad, säger han.

– Det finns en poäng i att problematisera att valdeltagandet är lågt. Min utgångspunkt är: Hur får vi ett högt valdeltagande? Inte ifrågasätta demokratin. Den stora bilden ute i världen är avundsjuka. Även från länder som har föreningsdemokrati finns avundsjuka mot hur det fungerar här, vår dialog med Sef till exempel.

Elfsborgssupportern Isak Edén leder SFSU i dag. Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN

Edén säger att han själv har tappat intresset för internationell fotboll.

– Det blir sådan väldig distans till allt. Jag såg mycket Premier League och La Liga. Jag hade årskort hos West Ham. Men jag kan inte känna samma saker. Jag vill bara ägna mig åt svensk fotboll. Kärnvärdet här är att vi kan påverka. Stort som smått. Jag motionerade om att vi skulle sänka priserna för ungdomar på ståplats. Det gick igenom.

Även Bosse Lundquist, som så sent som 2015 sa i podcasten Lundh att han vill ta bort 51-procentsregeln, har ändrat sig.

– Hela problemet då var att få in kapital. Idag löser föreningarna det själva. Det behövs inte på samma sätt. Det var en helt annan värld. I dagsläget skulle jag inte säga att vi ska förlita oss till att rika affärsmän ska finansiera klubbarna.

– Jag tror att den här diskussionen är död för alltid. Och jag tror att det är bra, säger han.

Själv är jag inte lika säker på att Bosse Lundquist har rätt.

Samtidigt som offentliga diskussioner om 51-procentsregeln blivit färre med tiden flyter den strax under ytan i flera av svensk fotbolls stora frågor.

Samma vecka som den här texten ska publiceras är Sveriges förbundskapten, Janne Andersson, en sorts sinnebild av den fotbollsledare som den svenska föreningskulturen har odlat, allvarligt fundersam på om regeln verkligen är bäst för svenska elitklubbar i en intervju med Offside.

Han är inte ensam om att hamna där. Det finns legitima frågor för hur väl föreningsdemokartin fungerar i praktiken. Det finns sportsliga resultat som säger oss att fotbollslandet Sverige backar in i framtiden. Det finns grannländer som är på väg att rinna ifrån oss. Det finns en uppenbar konflikt i att samexistera med den andra fotbollsvärlden. Det finns planerade reformer som kommer att återaktualisera frågan. Oavsett vem som bestämmer på papperet finns det diskussioner att ha om formell och informell makt.

Och det finns exempel på när 51-procentsregeln förhandlas bort – men hur människor upplever att fotbollslivet förvandlas till det bättre.

Det är mot ett sådant exempel vi rullar när vi lämnar Malmö.

Noa Bachner är fotbollsreporter och krönikör på Expressen sedan 2015.

Om reportaget: I sex delar berättar SportExpressen om hur fotbollsvärlden har bytt skepnad, och hur VM i Qatar är en milstolpe i en bred och lång utveckling för den internationella fotbollen. Sverige har samtidigt gått en helt egen väg. I den första delen kan du läsa om den infekterade striden om föreningsdemokratins framtid som banade väg för utvecklingen.