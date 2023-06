Det pratades om Serie A och Cremonese då. Förra sommaren alltså. Men Edvin Kurtulus blev kvar i Hammarby IF.

Frågan är vad som händer den här sommaren?

Under fredagskvällen, när Kurtulus och Hammarby IF spelade match mot IF Brommapojkarna, scoutades mittbacken, enligt Sportbladet, av engelska Leicester City.

– I dag är jag Hammarby-spelare. Vad som händer i morgon vet jag inte. Jag fokuserar nu på landslaget. Vad som kommer efter det får vi se, svarade Kurtulus när han fick frågan om framtiden efter matchen – som Hammarby IF vann med 2–1.

Har det funnits något intresse från utlandet?

– Det får vi se.

Kurtulus ler.

Du ler.

– Yes …

Är du sugen på att hoppa på något – om något dyker upp?

– Det ska kännas rätt. Det ska vara rätt tajmning, klicka rätt. Just nu är det inget jag tänker på. Jag försökte bara fokusera på matchen i dag. Det var skönt att vi vann.

Sportchefen inför övergångsfönstret

Hammarby IF:s tillförordnade sportchef Mikael Hjelmberg säger sig inte ha koll på Leicester Citys Tele2 arena-besök, men konstaterar:

– Att Edvin är en bra spelare, att han är med i svenska landslaget och har oerhört fina kvaliteter det råder det ingen tvekan om. Om det är så att de är intresserade så är det positivt både för oss och Edvin.

Tror du att han är en Hammarby IF-spelare i höst?

– Det vet jag inte. Det är helt omöjligt att svara på. Det är ingen hemlighet att Edvin, likt många andra spelare, har ambitioner att spela i bättre ligor än allsvenskan. Han har gjort det bra under våren. Sedan vet både vi och han att han kan prestera bättre än vad han har gjort. Och laget som helhet.

Hjelmberg tillägger:

– Om det skulle komma något konkret får vi ta ställning till det då.

Gällande generella tankar inför det sommarfönster som kommer säger Hjelmberg:

– Vi ska börja med att utvärdera befintlig trupp och kanske skruva och vrida på lite saker så att vi får ut full potential av dem. Det är steg nummer ett. Steg två blir att titta på spelare in och eventuell också spelare ut.

Kommer det bli några nyförvärv?

– Det kommer det säkert bli. Det är säkert så att någon eller några spelare lämnar också. Men vi behöver prata ihop oss om det här, Jag, Martí (Cifuentes, huvudtränare) och Richard von Yxkull (vd), så att vi hittar en så bra balans i det här fönstret som möjligt.