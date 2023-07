Tre nyförvärv har presenterats. Bara ett har dock börjat träna med Djurgårdens IF. Vänsterbacken Rami Kaib fanns med och körde för fullt på Kaknäs under torsdagen.

Vad gäller Musa Gurbanli och Felix Vá är planen att de ska ansluta till helgen och hinna bli spelklara innan måndagens stormöte med Malmö FF.

– Vi hoppas att vi får ordning på papprena. Vi har gjort allt från vår sida. Vi är i Migrationsverkets händer, säger sportchef Bosse Andersson.

Om alla papper går igenom, och om duon ansluter till Djurgårdens IF under helgen, tycks huvudtränarna Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand inte vara helt främmande för att omgående kasta in dem i hetluften. Trots att de eventuellt bara hinner köra två, ett, eller till och med noll, träningspass med laget inför Malmö FF-matchen.

Djurgårdens IF är träningsledigt under fredagen innan de genomför ett pass lördag och ett pass söndag.

– Går alla papper igenom innan matchen är det klart att de är aktuella, säger Thomas Lagerlöf.

Trots att de kanske knappt har hunnit träna med er, alltså?

– Det beror så klart lite på status i övrigt och så, men är de spelklara är de alternativ i alla fall.

Hur ser deras fysiska status ut?

– Musa (Gurbanli) tror jag ligger längre fram. Han har varit i gång med träningar och i väg med landslaget. Men det är innan jag har sett honom själv och innan fysteamet har undersökt dem.

Fakta: Övriga läget i Djurgårdens IF:s trupp Thomas Lagerlöf: – Det är bra. Alla var ute och körde i dag (torsdag). Gustav (Wikheim) är på väg tillbaka och Hampus (Finndell) missade någon träning i veckan, men var med och körde i dag igen. Det ser positivt ut. Kan Wikheim och Finndell vara med mot Malmö FF? – Det tror vi. Tilläggas ska att nyförvärvet Rami Kaib är spelklar samt att Elias Andersson finns tillgänglig en sista gång för Djurgårdens IF. Efter mötet med Malmö FF flyttar vänsterbacken till polska Lech Poznan. Visa mer

Vad tänker du kring de två nyförvärven och vad de ska bidra med?

– Musa är den jag har sett mest av. Det är en riktig nia som alltid vill ta sig in i boxen. Han är rörlig och vill alltid söka ytor där man kan göra mål. Han är inte den som rör sig ut och söker kombinationer vid hörnflaggan. Hårt arbetande, bra fysik och ganska komplett i sitt sätt att avsluta. Han kan avsluta med huvudet, högern och vänstern.

Förra säsongen gjorde 21-årige Gurbanli 21 mål på 31 matcher för Qarabag FK i den azerbajdzjanska ligan.

Vad gäller Felix Vá så beskrivs han mer som en snabb och teknisk ytter. Han kommer närmast från cypriotiska Apollon Limassol.

Vill du ha in fler nyförvärv, Thomas Lagerlöf?

– Det kommer säkert hända saker både in och ut. Det är ett fönster som är öppet ganska länge.

Bosse: ”Det kan bli justeringar”

Sportchef Bosse Andersson är inne på samma linje. När han får frågan om de är färdigvärvade eller inte svarar han:

– Svårt att säga när fönstret stänger den 31 augusti. Vi har en del spelare som är intressanta för utländska klubbar, men just nu för vi inga diskussioner om internationella försäljningar.

Menar du att ni kommer värva först om ni säljer?

– Det är ett sådant litet pussel. Vi har en ganska bred trupp, sedan kan det alltid bli så att det blir justeringar. Ju förr desto bättre. Jag tror inte vi kommer sitta och förhandla med spelare när vi är inne i ett Europacupspel mot FC Luzern. Det är klart att nästa vecka kan bli avgörande för det.

Snack kring Finndell och Asoro

Runt den 20 juli ska Djurgårdens IF skicka in listan över de spelare som ska registreras för Europa-spel. Efter det vill Bosse Andersson, som han själv säger, ha lite mer av ett lugn.

Du pratade om spelare som är intressanta för utländska klubbar, vilka är det mest snack kring?

– Det är Hampus Finndell och Joel Asoro.

Har det varit konkreta bud på dem?

– Det har inte varit några skarpa diskussioner.

Någon timme efter Djurgårdens IF:s torsdagsträning, och intervjuerna med Thomas Lagerlöf och Bosse Andersson, rapporterade Aftonbladet att Noel Milleskog är klar för klubben. Den 21-årige anfallaren kommer närmast från Örebro SK och väntas, enligt tidningen, att presenteras inom kort.

