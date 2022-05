Vardagen för grekiska fotbollslag brukar vara kaotisk. Anrika AEK Aten är absolut inget undantag. Storklubben, som vunnit tolv ligatitlar och 15 cupguld, är inne på sin tredje (!) tränare säsongen 2021/22 och mitt i kaoset står en svensk: Muamer Tankovic, 27.

AEK Atens tränarkarusell 21/22 ser ut enligt följande:

Vladan Milosevic, från Serbien, basade över laget från 27 maj 2021 till 8 oktober 2021

Argiris Giannikis, från Grekland, var huvudtränare från 11 oktober 2021 till 1 mars 2022

Sokratis Ofrydopoulos, från Grekland, tog över AEK 2 mars i år och leder tills vidare

AEK är mitt uppe i en dramatisk playoff-serie och slåss om viktiga Europaplatser till nästa säsong. Men för Tankovic har de senaste månaderna mestadels varit en besvikelse. ”Mujo” har tvingats infinna sig i en ny sits då han gått från att få kontinuerligt med speltid, till att i princip inte spela alls i år. När SportExpressen når den förre Hammarbyspelaren är han på väg hem efter ett träningspass i Aten och han ger sken av en frustrerande vardag.

– Jag har varit för mycket utanför fotbollsplanen den här säsongen och har inte spelat så mycket som jag önskat och förväntat mig. Planen var att det här skulle vara min säsong, speciellt med tanke på att första säsongen gick relativt bra. Jag ville explodera i år och ta det därifrån men så blev det inte, säger Muamer Tankovic och fortsätter.

”Påverkat extremt mycket”

– Min första säsong var en helt okej säsong, en bra säsong. Jag kom in i ligan, i laget och vårt spelsätt på ett bra sätt. Poängmässigt gjorde jag det bra också med totalt 15 poäng i alla tävlingsmatcher. Tanken var att vi skulle gasa på under den andra säsongen men så blev det inte. Mycket ändrades i klubben med en ny tränare, sportchef och klubbdirektör. Jag tror vi fick in tolv nya spelare också och alla de skulle få sin chans.

Hur har situationen påverkat dig?

– Det har påverkat extremt mycket, speciellt mentalt. Jag har försökt hålla mig stark, positiv och jobba på. Men jag tränar för mig själv, för att bibehålla min form, och i slutet av dagen om jag är arg och inte vill träna, då påverkar jag bara mig själv negativt.

Muamer Tankovic firar ett mål för AEK Aten i Europa League vintern 2020. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

Tankovic medger att det har varit en nyttig utmaning för honom att kunna prestera maximalt på träningarna med vetskapen att han är långt bort från att spela match.

– Det var en längre period jag tänkte att tränaren skulle ge mig chansen. Jag hade tränat bra. Men chanserna kom aldrig och till slut tänkte man ”jag skiter i”. Jag tränar för min egen skull nu och AEK får göra vad de vill göra, men jag kommer göra mitt. Jag har kontrakt med klubben och ska slutföra det. Jag vill inte göra något dumt. Det är många gånger man har haft negativa tankar, förklarar ”Mujo” och fortsätter.

– När man har en tränare, och man tränar bra men inte får chansen, så har man inte glöden att jobba lika hårt för tränaren och klubben. Men om man får uppmärksamheten och en tränare som säger att man gjort det bra på träningar, att man spelat bra när man blivit inbytt och som säger att chansen kanske kommer… så har det inte blivit. Det har varit väldigt svårt. Jag har fått jobba med det och det är en erfarenhet som jag tar med mig.

Vilken tränare trodde på dig mest?

– Det är tränaren från förra året när jag kom hit, italienaren Massimo Carrera som var en stor anledning till att jag kom hit, och sedan spanjoren Manolo Jimenez som var här i fjol.

Speltiden under Ofrydopoulos har ökat något.

– Jag respekterar honom enormt mycket. Han har gett mig mycket minuter och gjort så att jag är delaktig i laget, säger Tankovic.

Öppnar för Hammarby

Tankovic kontrakt med AEK Aten löper ut sommaren 2023. Vad som händer i framtiden är alltjämt oklart, men han vill samtidigt inte stänga några dörrar till AEK eller någon ny klubb.

– Vi får väl se efter säsongen och de här matcherna som vi har kvar. Allt kommer avgöras där. Sedan får vi en ny tränare nästa säsong. Vi får se vad han vill.

Finns det en chans att du letar efter ny klubb?

– Allt är möjligt! Vi får ta det när sommaren kommer. Då ska vi se hur situationen ser ut i AEK, om den ändras eller om den förblir densamma. Jag kanske behöver kolla vidare och se om det finns något där ute som lockar.

Hur mycket följer du Hammarby?

– Jag kollar nästan på varje match, vissa matcher krockar med mina egna och då kan jag inte titta tyvärr, men de flesta har jag kollat på. Hammarby ser bra ut. Jag blir glad över att se klubben vinna och ledsen om de förlorar.

Vad säger du om Bajen under Marti Cifuentes?

– De imponerar. Förra säsongen vann Bajen sin första titel på många år, det är kul. Nu spelar man i cupfinal igen och jag är extremt stolt över grabbarna. Det är många gamla kompisar kvar där från min tid. Jag vet hur mycket det betyder för mina gamla lagkamrater men framför allt för supportrarna. Jag är extremt glad, men lite arg är man också.

Varför?

– Varför var vi inte i cupfinal när jag var där, mannen?

Sedan bränner Tankovic av ett skratt.

– Skämt åsido. Jag är väldigt glad för deras skull.

Blir du sugen på att återvända?

– Lyssna, Hammarby kommer alltid vara ett alternativ för mig. Det har varit ett alternativ sedan jag flyttade till AEK, jag har bra kontakt med klubben och Jesper (Jansson) har ringt mig varje transferfönster för att höra sig för. Han vill veta hur min situation ser ut. Jag förväntar mig att Jesper hör av sig i sommar för att fråga om min situation, vi får ta det då.

En flytt till Hammarby var på tapeten redan inför allsvenskan, enligt uppgifter till SportExpressen, och Jesper Jansson flörtade redan då med Tankovic.

– Självklart, han vet var vi finns, sa Jansson till SportExpressen i februari.

Hammarby hörde sig för om mittfältarens situation i AEK men en affär var till slut inte möjlig att ro i hamn. Parterna håller i dagsläget fortsatt en god dialog och när SportExpressen frågar Tankovic om det kan bli en comeback i sommar stänger han inte dörren.

– Mina dörrar är öppna. Alla dörrar är öppna. Jag kommer inte stänga några. Jag kommer inte stänga dörrar till AEK, Hammarby eller någon annan klubb ute i Europa.

Muamer Tankovic och Darijan Bojanic kramas efter en match i allsvenskan. Foto: Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN / ADAM IHSE

Jansson flörtade med dig i vintras. Hur nära var det med en flytt till Bajen då?

– Vi hade kontakt redan förra året. Jag hade varit i AEK i ett halvår och Jesper hörde av sig direkt och frågade, det uppskattar jag extremt mycket.

– Jag gillar Jansson och alla i föreningen, de har hört av sig, och vi har en bra dialog. Det kommer vi fortsätta att ha framöver.

Har du kontakt med någon i laget fortfarande?

– Grejen är att man var lagkamrater men vi var vänner. Jag har kontakt med Darijan Bojanic och Abbe Khalili. Även Imad Khalili, jag har hört att han blivit tränare nu.

Hur ser du på landslaget och framtiden där?

– Jag tänkte på det mycket i början, men nu har jag slutat. Det är tråkigt som det är. Jag förväntade mig en landslagsplats förra säsongen när jag var ordinarie i AEK, då förväntade jag mig att komma med någon gång, men så blev det inte.

– Det finns andra spelare som är aktiva och gör det bra utomlands. I slutändan är det Janne som väljer vem han vill ta med och inte, jag går inte runt och tänker på landslaget. Nu försöker jag göra bra ifrån mig i AEK och landslaget är en bonus i framtiden.

