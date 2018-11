”Möjligheterna att lyfta ännu mer har stärkts”

Inte sedan Stefan Söderbergs tid i AIK har klubben haft en klubbdirektör. Men när Mikael Ahlerup fick gå som vd för drygt ett år sedan meddelade AIK att man skulle tillsätta en ny tjänst.

In kom förre sportchefen Jens T Andersson, som efter sejourer i bland annat danska AGF Århus och Hajduk split, nu är tillbaka i svartgult. Rollen som klubbdirektör innebär att Andersson är klubbchef för föreningen och även vd för bolagssidan.

- Det kändes som ett jättebra läge att komma tillbaka till AIK. Det var en lång process där jag träffade klubben vid ett flertal tillfällen och det blev flera intervjutillfällen och möten. Men sedan i juni fick jag frågan om att bli klubbdirektör. Då hade mitt intresse stärkts eftersom jag då fått en klar bild om var klubben befinner sig och vilka utvecklingsmöjligeter som finns, säger han.

Varför stärktes ditt intresse då?

- För att bilden av att klubben befinner sig i ett bra läge och har alla möjligheter att lyfta ännu mer stärktes. Både ekonomiskt, organisatoriskt och sportsligt.

Hur ser du på klubben nu jämfört med när du var sportchef i AIK mellan åren 2010 och 2013?

- Det är i stort sett samma organisation men jag upplever att det finns väldigt mycket kompetenta personer i klubben som samtidigt är på rätt plats. Det är en spetsad organisation på så sätt.

Vad är det konkret du vill skruva på?

- För min del kommer det handla om att prioritera. En klubbdirektör i AIK har inga problem att fylla en arbetsdag, men du måste veta vad du ska lägga kraften på. Hitta och identifiera de saker som har störts påverkan på klubben så att den kan lyfta.

- Ett exempel är hur vi får mer åskådare till arenorna. Sedan är AIK inte en bank, däremot så styr ekonomin stora delar av verksamheten och är en jätteviktig faktor och då är det intäktssidan och kostnadssidan man måste titta på. Var kan vi få störst effekt?

- Där är publikrekryteringen en sådan grej som vi måste kolla på.

”Se till så att folk drar folk”

Hur ska ni locka fler AIK:are till Friends?

- Det finns flera sätt där framgångarna för sporten är den främsta. Går det bra för laget och vi spelar bra fotboll kommer publiken. Men det räcker inte bara med det. Vi måste se till så att folk drar folk. Att åskådare som gått på Råsunda och Friends i många år drar med sig personer som inte gått tidigare.

- Vi måste se till så att en del av våra årskortsinnehavare blir ännu trognare och går oftare.

Det pratas ofta om att allsvenska klubbar måste jobba mer med att gå plus vad det gäller driften av klubben. Hur ska ni få det?

- I Skandinavien pratar man hela tiden om att ha en drift i balans exklusive spelartransfers, men spelarförsäljningar och spelarköp är ju en del av vardagen och den ordinarie verksamheten. Jag menar att det handlar om att ha ett eget kapital som kan balansera upp alla ups and downs under en treårsperiod med spelaretransfers. Ett år här och där kan en verksamhets ekonomi bli lidande, men över tre år ska det gå plus.

- Utmaningen för oss blir att veta när man ska gasa och bromsa och ta hand om klubbens ekonomi.

Hur vet du om du som klubbdirektör gör ett bra jobb eller inte?

- Det vet du när klubben drivs på ett sunt sätt. Att man inte riskerar en klubbs ekonomi på olika satsningar och att man vet när man ska gasa och bromsa. När man ska satsa och inte.

”Ett av fotbolls-Sveriges tuffaste jobb”

Förutom ett par poster i AIK brukar det historiskt sett vara bra ruljans på de olika jobben i klubben. Dina tankar om det?

- Många sa det när jag tog jobbet att jag sitter på en katapultstol. Och det är klart att om du är klubbdirektör i AIK är det nog ett av de svåraste och tuffaste jobben i fotbolls-Sverige. Men hade jag inte trott att jag skull göra ett bra jobb, hade jag inte tagit jobbet.

- Jag tror mina samlade erfarenheter från utlandsäventyren gett mig mycket. Framför allt har man fått se att det finns olika vägar till framgång, inte bara en. Det jag slogs av var att det fanns olika vägar och kulturer även inom länderna som man jobbade i. Det handlar om att hitta sin specifika klubbs DNA och sedan jobba utifrån det och hitta sin grej.

Hur hanterade du all intern politik i till exempel en klubb som Hajduk Split?

- Det var stökigt så klart och en stökig erfarenhet, men en otroligt värdefull sådan. Man fick lära sig att hantera olika människor från olika kulturer och man fick även en insyn i hur de större klubbarna jobbar. För många av klubbarna i Kroatien jobbar nära så som många storklubbar i Europa jobbar.

- Det var en huliganfalang där som hade stort inflytande men jag hade aldrig några problem med dem. De såg att jag var där för att jag ville klubbens bästa och så har inte alltid varit fallet med sportcheferna som varit där.

Exakt hur stökigt var det i Hajduk Split?

- Mycket stökigt, det är ett hårdare klimat både på och utanför fotbollsplanen. Det var kravaller i samband med matcher och det var flera gånger man inte kände sig allför trygg. Framför allt var det i samband med spelaraffärer.

- Man ska komma ihåg att det var väl för lite mer än 20 år sedan det var krig där nere. Och under den tiden där nere tvingades folk att agera på ett annat sätt för att överleva. Och det ligger kvar än i dag, just det tänket.

- Det är något som man inte upplevt tidigare när man jobbat inom fotbollen.

Var det huliganer som hotade dig?

- Nej, det var inte alls på det sättet. Det var mer en del personer som man träffade för att eventuellt göra affärer med och som man då kunde hamna i situationer där man inte kände sig speciellt trygg. Men jag vill inte gå in på den biten något mer ingående. Jag lärde mig extremt mycket av det och man bli rätt härdad.

- Man ska ju komma ihåg att jag var ensam i ett nytt land där jag inte kunde språket så det är klart att det var tufft ibland. Men en mycket bra erfarenhet att ha med sig.

