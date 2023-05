I fjol öste Nahir Besara in poäng för sitt Hammarby IF. Så här långt in på 2023 har det gått tyngre.

En orsak? Besara har ofta blivit punktmarkerad. Mot Mjällby AIF var det Arvid Brorsson som fick den uppgiften.

– Det har varit så nästan varje match, säger Besara.

– Det är så klart tråkigt, men det gäller att hitta ett annat sätt att lösa det på.

Hur frustrerande är det att aldrig bli lämnade i fred?

– Det är klart att det är tråkigt. Jag försökte gå lite höger, droppa ... Han följde mig. Så fort jag närmade mig offensiv planhalva så var han på mig. Det är vad det är.

Nahir Besara har varit sjuk

Den intensiva markeringen ledde till att Nahir Besara lämnade planen mållös. Han blev dessutom utbytt redan i matchminut 62.

Det fanns en förklaring även till det. Efter matchen berättade Nahir Besara att han har varit sjuk i sju, åtta veckor.

– Vi gjorde ett blodprov och så hittade vi en bakterie i blodet. Jag går på antibiotika, säger han.

Kan du säga något mer om vad det är för bakterie?

– Jag vet inte riktigt. Jag har lämnat det i doktorernas händer. Jag har bara sagt: ”Ge mig det jag behöver för att bli frisk”. Det är någon antibiotikakur som jag går på nu.

Nahir Besara berättar att blodprovet togs efter att han hade känt sig hängig under en period.

– Första cupmatchen mot Brage, det var då det började. Jag började känna mig hängig. Sedan har det gått och gått. Till slut sa jag: ”Vi måste ta ett blodprov”. De sa: ”Det är säkert postcovid”. Men sedan hittade vi en bakterie.

När tror läkarna att du ska vara fullt tillbaka?

– Det borde vara de här dagarna. I dag eller i morgon, sa de att jag skulle känna mig bra. Men jag har tagit de här medicinerna som har gjort mig lite illamående. Det är inte mer än så.

Mötet slutade mållöst

Hammarby IF:s möte med Mjällby AIF slutade 0–0. Punktmarkeringen av Nahir Besara blev därmed lyckad för gästerna.

– Tränarteamet har scoutat Hammarby, som inför alla matcher, och Nahir är kanske deras bästa spelare. Mycket av deras spel går via honom. Då hittade de en roll som passade mig bra. Det var bara att följa matchplanen så gått man kunde, säger Arvid Brorsson.

Hur tycker du att det gick?

– Det gick väl bra, vi höll ju nollan liksom. Fullt godkänt.

Vad kände du när Besara blev utbytt efter en timme?

– Först fattade jag inte att han var utbytt för jag var så inne i spelet. Men sedan fattade jag det. Men han har väl haft problem också, så jag vill inte säga att det var på grund av mig. Men vi försvarade oss väldigt bra.