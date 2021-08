Mjällby kom tillbaka trots det röda kortet

Efter en tung period med fem raka förluster kom en efterlängtad seger förra helgen mot Sirius för Örebro.

Under lördagen tog de emot Mjällby, som under veckan sparkade tränaren Christian Järdler.

Efter åtta minuter spräcktes nollan – Nahir Besara fick bollen strax utanför straffområdet och dunkade dit ledningsmålet efter en styrning.

Mjällby, som har det kämpigt i den allsvenska tabellen, tog kommandot och i den 23:e matchminuten kom 1-1.

ÖSK-målvakten Mergim Krasniqi missbedömde ett inlägg och bollen hamnade hos Joel Nilsson som kunde enkelt rulla in kvitteringsmålet.

Mjällby kvitterade sent

Dramatiken på Behrn arena fortsatte sedan när Enoch Kofi Adu fick sitt andra gula kort och blev utvisad.

– Vi gör mål men sen bjuder vi in dem in i matchen. De är tunga att möta så det gäller att vi är vakna, säger Besara i Discovery Plus.

I den andra halvleken blev det värre för bortalaget. Örebro tog ledningen i den 51:a matchminuten genom Dennis Collanader och där och då såg det ut att bli en ny seger för ÖSK.

Men i den 84:e matchminuten klev Mamudo Moro fram.

Anfallaren fick bollen i straffområdet efter en tilltrasslad situation och kunde placera in 2-2. Resultatet stod sig och innebar att Mjällby är fortsatt nästjumbo. Örebro är en placering över, på 14:e plats.