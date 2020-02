Mittfältaren om sin framtid i Hammarby

Hammarby befinner sig just nu på träningsläger Algarvekusten, närmare bestämt i Vale do Lobo. Under torsdagen höll laget sitt första träningspass med boll och på lördag spelas den första träningsmatchen mot tjeckiska mästarlaget Slavia Prag.

Serge-Junior Martinsson Ngouali ser fram emot den kommande veckan.

– Det känns jättebra att vara här, det är mycket bättre väder här i Portugal än hemma i Sverige och vi får bo på ett bra hotell. Det känns bara bra, vi trivs jättebra.

Junior: ”Det finns inget nytt där”

Lägret indikerar även att tävlingssäsongen närmar sig. Svenska cupens gruppspel är bara någon vecka bort för Hammarbys del.

– Personligen känns det skönt att vara närmare säsongen och fortsätta bygga vidare på det vi har i Hammarby. Vi vill fortsätta ta steg för snart börjar svenska cupen och då vill vi vara redo för match. Cupen är viktig och vi vill vinna titlar i Hammarby. Vi vill vinna allt i år. Vi har fått in Paulinho och han är en kvalitetsspelare. Han kommer att ge oss mål och kvalitet framåt. Vi har stora förhoppningar på honom.

Samtidigt sitter Junior på ett utgående kontrakt. SportExpressen kunde tidigare i januari avslöja att Hammarby erbjudit mittfältaren ett kontraktsförslag.

– Vi har erbjudit honom ett kontrakt. Nu är det upp till honom om han vill spela i Hammarby eller inte, berättade sportchefen Jesper Jansson då.

Vad säger Junior själv om framtiden i klubben?

– Det finns inget nytt där. Jag tar mina kontrakt med klubben och vill inte prata om det utåt. Jag håller det inom klubben, säger han.

Du är erbjuden ett kontraktsförslag.

– Jag tar inte sådant i tidningen. Jag kollar på det själv med folk som hjälper mig sedan tar jag ett beslut därifrån. Jag trivs i Hammarby och det är det bästa stället du kan vara på i Sverige. Vi är på väg framåt, spelar en bra fotboll och jag har haft Stefan Billborn länge som tränare så Bajen är ett bra ställe att vara på.

Junior: ”Vi ska vara i toppen - det vet alla”

Till skillnad från i fjol vid samma tidpunkt kan Junior vara med och träna på för fullt. Han är tillbaka från sin knäskada och blickar fram mot en spännande säsong igen.

– Det känns jätteskönt att vara med från början i år. Det är ett stort plus att kunna spela fotboll och bygga upp mig själv mentalt och fysiskt. Jag vill njuta av det, säger han.

Hur känns kroppen?

– Vi har haft en tung period så man är seg i benen men det blir bättre och bättre för varje dag. Ibland känns det lite som dykardojor men ibland flyger fötterna också.

Hur kändes det att komma tillbaka i fjol?

– Det var kul att komma tillbaka i fjol och spela fotboll, det var det viktigaste för mig. Jag fick spela ett par matcher från start och det blev några inhopp, samtidigt som det gick bra för laget, så det var kul att komma tillbaka igen.

Vad ska man ha för krav på Hammarby i år?

– Vi själva kräver att vi ska göra vårt bästa i varje match. Vi vet att när vi är i toppform så har vi en god chans att vinna de flesta matcherna. Vi ska vara med i toppen, det vet alla om.

