Under förra veckan sålde AIK Jesper Ceesay till IFK Norrköping. Därefter har klubben jagat en ersättare.

Nu finns den klar.

På torsdagen presenterade klubben den spanske mittfältaren Lamine Dabo som senast spelade i CE Constància.

– Lamine är en ung spelare från Spanien som tränade och spelade träningsmatcher med oss i höstas och gjorde ett bra intryck för framtiden. Då vi har haft en del ändringar i truppen på det defensiva mittfältet under de senaste dagarna så valde vi att bredda truppen just på den positionen genom att ta in Lamine, säger Manuel Lindberg, VD/klubbdirektör och tf sportchef till AIK:s hemsida.

Dabo har skrivit ett fyraårskontrakt med klubben och kommer att spela i nummer 50 på tröjan.