Det var i förra veckan som AIK gjorde klart med Brommapojkarnas anfallstalang Paulos Abraham. Det pratades först om en övergångssumma på omkring 1,5 miljoner och en rejäl vidareförsäljningsklausul när AIK vann dragkampen mot Feyenoord om 17-åringen.

Enligt SportExpressens uppgifter hamnade övergångssumman på knappa 900 000 kronor, där BP har rätt till mellan 15-20 procent vid en vidareförsäljning.

Värvades till reapris

Anledningen till att Abraham kunde värvas för ett reapris var en miss från division I-klubben.

Abraham hade ett ungdomskontrakt med BP tidigare och när flera av dessa ungdomskontrakt skulle skickas in och godkännas av Svff, så skickades de in för sent. När det sedan skulle omförhandlas om ett A-lagskontrakt med spelaren hade han utvecklats och gjort fina insatser och skrev då in en klausul om att gå för 900 000 om en svensk klubb skulle lägga ett sådant bud.

Fanns klausul

Den klausulen utnyttjade AIK. Feyenoords bud var på mellan fyra-fem miljoner kronor, men spelaren nobbade en övergång till Nederländerna på grund av att han ville spela i AIK innan han skulle ta steget utomlands.

