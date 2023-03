Knappt en månad hann passera mellan att Milos Milojevic, 40, sparkades från chefstränaruppdraget i Malmö FF tills att han tog över storklubben Röda Stjärnan.

Miljön i den serbiska storklubben är han välbekant med.

Mellan 2019 och 2021 var han assisterande tränare i Röda Stjärnan under dåvarande tränaren Dejan Stankovic - då vann klubben två raka ligatitlar och en cuptitel.

När Stankovic lämnade Röda Stjärnan i augusti förra året, under chockartade former, tog det inte låg tid innan Milojevics telefon började ringa. Han satte sig snabbt på ett flyg till Belgrad, skrev på ettårskontrakt, och kastades direkt in i hetluften.

Det dröjde inte särskilt länge innan han fick med sig Poya Asbaghi på tåget till Belgrad som tog sig an rollen som assisterande tränare. Nu är vi i slutet på mars. Efter 27 omgångar toppar Röda Stjärnan ligan, hela 18 poäng före TSC Backa Topola och 19 poäng före stora rivalen Partizan Belgrad som ligger trea.

Som läget är just nu stormar Milojevic mot sin tredje serbiska ligatitel på bara några år.

– Vi är obesegrade, säger Milos Milojevic till Expressen på telefon från storklubbens träningsanläggning i Belgrad och fortsätter. Det återstår tio matcher. Vi behöver fyra segrar till för att säkra titeln. Det har varit klubbens primära målsättning den här säsongen.

Milojevic tillägger:

– Förstaplatsen ger en direktplats till gruppspelet i Champions League nästa säsong. Vi är även kvar i cupen och har chansen att ta oss till final. Det enda som jag inte är nöjd med är Europaspelet. Vi hade en tuff grupp mot Monaco, Ferencvaros och Trabzonspor, med lite mer tur hade vi kunnat ta oss vidare till slutspelet.

I en klubb som Röda Stjärnan gäller inte de klassiska ledorden som kontinuitet. Här spelar man nästa match för att i princip överleva. Trots det har 40-åringen försökt arbeta långsiktigt och framför allt ge unga spelare chansen i startelvan.

– Vi har haft en intern målsättning att slussa upp unga spelare och där har vi flera intressanta som är på väg upp och som storklubbar i Europa drar i redan.

Milojevic nämner två spelare: Strahinja Erakovic och Stefan Mitrovic som Malmö FF ville värva i somras men som till slut valde att krita på för Röda Stjärnan.

– Truppens struktur har förändrats och där är vi på rött väg. De unga spelarna spelar med mer kontinuitet och det ser positivt ut på sikt, förklarar Milos.

Hur är det att leda ligan med 18 poäng? Finns det någon utmaning i det som tränare för ett storlag som Röda Stjärnan?

– Det är tudelat. Självklart är det en fantastisk känsla men det är samtidigt tufft. Vi har en trygghet i tabellen att luta oss mot, men utmaningen är att motivera spelarna till varje match. Vi vill att laget gör hundraprocentiga insatser. Så det finns en stor utmaning i att försöka få spelarna att göra det varje helg. Där har vi mycket att jobba med.

”Trycket är extremt stort”

Tittar vi runtom i de europeiska ligorna så är Röda Stjärnan det enda laget som fortfarande är obesegrat i ligaspelet. Den tidigare Hammarby och MFF-tränaren försöker sätta ord på sviten.

– Jag känner en stor stolthet. Röda Stjärnan är min klubb och jag har drömt om att vara tränare för den sedan jag var liten, inleder Milojevic.

Han tystnar en stund innan han fortsätter.

– Alla vill alltid ha mer. Ingen av oss har något utrymme att slappna av. Det är en väldigt krävande roll och trycket är extremt stort. Kulturen är så i klubben och staden. Det är något helt annat jämfört med det jag upplevt med både Hammarby och Malmö FF i Sverige.

– Det är mycket mer påtagligt här. Vinner vi med 1-0 så får man höra varför vi inte vann med 3-0. Vinner vi med 3-0 så klagar alla på varför vi inte vann med 8-0. Självklart har en sån miljö sina för- och nackdelar. Ibland är det riktigt tufft. Men det är något jag lärt mig leva med.

På vilket sätt märker du av trycket när du vistas på gatorna privat?

– Det är något man märker varje dag. Röda Stjärnan har tre miljoner supportrar. Jag konfronteras nästan varje dag ute på gatorna i Belgrad. Vissa kommer fram för att prata av sig och hylla oss. Andra vill bara kritisera mig och laget. Klart att det skapar ett visst tryck. Det påverkar. Därför försöker jag vistas mest på träningsanläggningen och kontoret. Där mår jag bäst.

Milos Milojevic trivs med pressen i Röda Stjärnan. Foto: SHUTTERSTOCK EDITORIAL/Betaphoto/IBL

Hur ser din relation till svensk fotboll ut i dag efter att du lämnade Malmö FF?

– Jag följer svensk fotboll fortfarande väldigt nära. Familjen är kvar i Malmö och jag brinner verkligen för den svenska fotbollen. Jag har fortfarande kontakt med många där hemma. Det värmer hjärtat att Mjällby spelar cupfinal i maj. Det är fint att kontinuiteten och tron på det man bygger betalat av sig. Nu hoppas jag att det här inte stiger de över huvudet. Det gäller att hitta en balans i allsvenskan för det är fortfarande det allra viktigaste för klubben.

– Sen ska man självklart sikta på att vinna cupfinalen mot BK Häcken. Jag följer Malmö FF närmast. Som sagt, familjen är fortfarande i stan, och jag försöker åka hem med jämna mellanrum. Jag gillar att MFF förstärkt truppen och att Henrik Rydström får det stöd som han förtjänar av klubben och den sportsliga ledningen. Malmö FF kommer att återta tronen som Sveriges bästa lag, det är vad jag tror.

Tiden i Sverige

Kunde du gjort något annorlunda under din tid i Sverige?

– Självklart. Jag hade kunnat göra saker annorlunda och bättre. Men det tillhör det förflutna, jag kan inte ändra på något nu. Jag är väldigt stolt över min tid i allsvenskan och det lönar sig inte att fundera kring det som varit. Jag försöker blicka framåt. Men jag tycker att jag har lämnat ett positivt avtryck i svensk fotboll.

Milojevic tar Sveriges U21-landskamp mot Skottland som exempel. Noel Törnqvist, Noah Persson, Hugo Larsson, Otto Rosengren, Aimar Sher, Mayckel Lahdo och Sebastian Nanasi startade alla för Sverige. Alla är förre detta Milos-adepter.

– Sju av spelarna i startelvan har jag tränat i något skede av karriären. Vissa av spelarna tog jag till Mjällby och andra har debuterat för mig både i Hammarby respektive Malmö FF. Lägger man till Williot Swedberg så är det åtta stycken. Det känns bra att titta på de unga spelarna i U21 och känna att jag tillsammans med klubbarna och ledarstaben gjort något positivt för svensk fotboll. Där har vi något att bygga vidare på.

Tror du vi får se dig i allsvenskan en dag igen?

– Det är inte min plan just nu. Allt är fortfarande väldigt färskt. Jag lämnade Sverige för åtta månader sedan. Samtidigt ska man aldrig utesluta något eller stänga några dörrar. Men just nu ser jag mig gå en väg som tar mig någon annanstans än till allsvenskan. Det är min plan. Jag tror inte det är så smart att återvända till allsvenskan i det här skedet av min karriär även om jag trivs i Sverige och saknar allsvenskan väldigt mycket.

– Det är en liga som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Supportrarna är fantastiska och det är alltid fullsatt. Men det är inte riktigt realistiskt för mig att återvända ännu. Jag hoppas att de svenska tränarna får tid på sig att jobba med sina lag. Att de känner ett förtroende från sina överordnade. Man kan inte hålla på och sparka tränare efter några svaga resultat för nyckeln till framgång är kontinuitet.

Vilket lag är favorit till allsvenskan?

– Jag tror att Malmö FF kommer göra bra ifrån sig. BK Häcken ser även riktigt stabila ut men frågan är hur mycket man kommer sakna Alexander Jeremejeff? Djurgården är alltid stabila och står sig starka över 30 omgångar. De har kontinuitet med Kim och Tolle. Sen har man en fantastisk sportchef i Bosse Andersson som kan konsten att bygga en trupp och uppnå fantastiska resultat. MFF, Häcken och Djurgården är för mig tre kandidater till guldet.

– Sen tror jag att AIK med Andreas Brännström kommer göra en bra säsong. De har ett lite tydligare DNA i år. Det finns kvalitet offensivt. Hammarby är som vanligt svåra att möta på Tele 2 arena. De har föryngrat truppen men tappat viktiga pjäser i Bojanic, Ludwigson, Selmani och Jeahze. Alla är duktiga men var också viktiga pjäser i omklädningsrummet.

– Sedan finns det alltid lag som överraskar. IFK Norrköping har en härlig kraft i klubben. Resultatmässigt har det inte sett jättebra ut alla gånger och därför tror jag också att de får det svårt att fightas om titeln. Men charmen med svensk fotboll är det det alltid finns fem-sex lag som kan vinna ligan.