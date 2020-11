Milan uppges vilja göra snabb affär

SportExpressen har tidigare avslöjat att Chelsea vill köpa Anel Ahmedhodzic för drygt 80 miljoner kronor och vill skriva ett femårsavtal med MFF-talangen.

Nu ger sig ytterligare en storklubb in kampen om den bosniska landslagsspelaren. Italienska Tutto Sport skriver att Milans scouter är imponerade av det de har sett av 21-åringen och är beredda att göra en snabb affär med Malmö FF.

Varit given i startelvan

MFF-talangen har varit given i startelvan under hela säsongen efter att ha startat i Europe League-matcherna mot Wolfsburg i februari. Under den allsvenska säsongen har Ahmedhodzic stått för två mål i den ljusblåa tröjan. Därefter har 21-åringen även belönats med en plats i det bosniska landslaget.

Ahmedhodzics kontrakt med MFF går ut 2023.

