I måndags mötte Norrköping Göteborg.

Efter en bra start av bortalaget tog Peking sedan helt över och vann komfortabelt med 3–0.

I Discovery var flera kritiska till hur Blåvitts spel föll ihop.

– Det var inget snack om att Norrköping kontrollerade den här matchen efter 1–0. Den andra halvleken håller inte allsvensk nivå för Göteborgs del. Deras oförmåga att göra mål avgör, konstaterade experten Johan Arneng i Discovery.

Mikael Stahre, som fick sparken som tränare för Göteborg inför säsongen, är också expert i samma kanal.

Inte heller han höll tillbaka på kritiken:

– Man känner att de (IFK Göteborg) inte får träff på det hela. De är över hela jävla banan.

– Det är mycket fart, men det saknas den fintekniska kvaliteten, framför allt från Santos och Norlin. Att tro att man kan vinna fem-sex matcher nu utan Marcus Berg går inte. Jag förstår helheten med hans historik, men han måste finnas med.

Redan tidigare under säsongen har tv-kanalen ifrågasatts för valet av Stahre som expert under sitt tidigare lags matcher. Bland annat har mittfältaren Sebastian Eriksson kritiserat just det.

– Det är klart att IFK Göteborg är ett känsligt ämne med tanke på att det inte har gått så lång tid sedan han lämnade. Men man kan inte ha en expert som inte kan uttala sig om vissa lag och framför allt lag starka lag som IFK Göteborg i allsvenskan, förklarade Pär Andersson, fotbollschef på Discovery, till TT i april.

Stahre: ”Bara några matcher”

När Stahre dök upp i tv-rutan under Blåvitts senaste match fick åsikterna ny luft, inte minst på sociala medier.

Till Expressen säger Mikael Stahre nu:

– Discovery har anlitat mig och vi har haft en diskussion vilka matcher jag ska vara med på. Jag vill vara lojal mot dem, och vill genomföra det här uppdraget professionellt. Jag har bara haft några matcher där Göteborg varit inblandat, säger Stahre.

Så du tvekade aldrig att säga ja?

– Det har aldrig varit en diskussion, så funkar det inte. Jag litar på Discoverys omdöme.

Men man måste ju ändå säga att du fortfarande står Göteborg nära – borde inte du och kanalen därför väntat?

– Jag har trots allt en gedigen erfarenhet av allsvensk fotboll. Det är därför som man har anlitat mig. Jag försöker vara saklig och objektiv. Dessutom är vi flertalet experter på varje match.

Stahre: ”Alltid saker man stör sig på”

Mikael Stahre menar vidare att ”det bara handlar om att göra en analys oavsett vilket lag det gäller”.

– Jag vet hur mycket klubbarna betyder för fansen. Sedan är det alltid olika saker som man stör sig på. Det kan till exempel vara enskilda personer, tränare eller ledning. Jag vet att det är mycket känslor, det är verkligen något jag fått känna på under min tid som tränare på elitnivå.

Kommer folk fram till dig nu och har synpunkter på ditt arbete?

– Det har jag varit med om i 20 år. Det är inget som har stört min vardag. Det är extremt sällan som jag upplevt saker som hotfulla. Något som gällt under hela tiden jag varit en publik person när det gäller fotboll.

Har du något ansvar för att Göteborg i dag är ett krislag?

– Jag kan inte känna något ansvar när jag inte är tränare och coachar laget. Det är trots allt sex månader sedan vi gick skilda vägar. Jag har inte tränat laget under allsvenskan i år.

Vet du om du ska expertkommentera Göteborg något mer under hösten?

– Nej.

