Startdebut borta mot Östersund: två assist.

Tredje matchen från start och kamratderby: ett vackert mål och en lika vacker assist.

Ålder: 17 år.

Ísak Bergmann Jóhannessons inledning av allsvenskan drar inte direkt ner förväntningarna på att han ska nå de stora scenerna.

Hyllningskören är stor och Irma Helin, expert i Dplay, är en av de imponerade.

– Han är så klart en av allsvenskans absolut största talanger, säger Helin.

– Han är kreativ, har en fin passningsfot och en speciell blick för spelet. Att vid 17 års ålder besitta den speluppfattningen… det är något alldeles särskilt.

Värvades efter middag med Peter Hunt

Ísak Bergmann Jóhannesson kom till Norrköping redan för två år sedan. Klubbens ordförande Peter Hunt tror att en annan islänning som redan var i klubben blev avgörande för att han valde klubben då.

– Arnor Sigurdsson var lite av en idol för Ísak, han såg upp till honom, berättar Peter Hunt.

– Han valde Norrköping via vårt samarbete med Akranes på Island. Vi hade Arnor Sigurdsson hos oss som också kom därifrån. Han spåddes en ljus framtid som fotbollsspelare redan på den tiden. Jag vet att det var många europeiska toppklubbar som ville ha honom i sina akademier.

Peter Hunt minns också en speciell middag som kan ha varit avgörande för Bergmann Jóhannessons klubbval.

– Jag drar mig till minnes en middag med en ganska ung pojke, säger Hunt.

– Vi har ett gott samarbete med Akranes och vår förre spelare, och numera ledare, Stefan Thordarsson som flyttade med som fadder med hans son Oliver som också är väldigt lovande. De kom samtidigt och jag minns att vi hade en sittning med föräldrarna. Pojkarna satt med.

Hunt hyllar både ”pojkarna” och Norrköping som hade mod att ta in dem.

– Det var ett ganska vågat steg av IFK att ta in dem i a-lagsverksamheten så snabbt och det ska Jens och de andra ledarna ha kredd för.

Isländske tränaren: ”Kommer bli viktig”

Frågan är ju inte heller om utan snarare när Bergmann Jóhannesson säljs för en stor övergångssumma.

Peter Hunt förnekar dock att IFK Norrköping redan nu börjat diskutera en framtida försäljning i klubben.

– Det har vi faktiskt aldrig gjort. Jag tycker det är helt fel ingång när vi tar spelare till IFK Norrköping. Vi önskar naturligtvis att de ska vara kvar så länge som möjligt och blir man så duktig att man får ögonen på sig från annat håll är det bara att gratulera, säger Hunt.

– Men vi har ingen sån kalkyl bakom överhuvudtaget, vi vill att ungdomarna ska hjälpa IFK till bra sportsliga resultat.

Thorvaldur Örlygsson, tränare till Bergmann Jóhannesson i det isländska U19-landslaget, tror att ynglingen går en lysande framtid till mötes. Men vill inte spå var.

– Jag tror att han kommer få en väldigt bra framtid. Klubben (IFK Norrköping) har tagit riktigt bra hand om honom. Vad som väntar härnäst är upp till honom, men jag tror kommer bli väldigt viktig för isländskt fotboll i framtiden, säger han.

Vad är bra nästa steg?

– Jag kan inte säga det. Jag har sett många spelare som har haft en bra period under den här åldern. Det är många faktorer som spelar in och man måste ha lite tur, även om har all talang i världen. Hans klubb verkar ta väldigt bra hand om honom och han anpassar sig till situationen, både på och utanför planen. Men man ska inte stressa vidare.

Hur nära är han landslaget?

– Det är inte en fråga för mig, det får du fråga Hamrén om. Men jag är säker på att han (Hamrén) skulle vilja arbeta med Isak i framtiden och att han följer honom nära. Men om han kommer med i landslaget detta år, eller nästa kan inte jag säga.

Hyllas av Jens Gustafsson: ”Ganska unikt”

Tränaren Jens Gustafsson tänker inte heller på någon övergång.

– Vi tänker inte på det viset. Vi tänker på att hjälpa och vägleda spelarna till att nå sin fulla potential när de tillhör IFK Norrköping. Vad som händer framöver är inget vi lägger någon vikt vid i vårt tränar- eller ledarskap.

Vad har gjort att han har fått starta senaste tiden?

– Dels hans sätt att förbereda sig. Det gör att vi har väldigt stort förtroende för att han ska göra det bra när han kommer in. Sedan är det inget speciellt som har hänt just nu, det är ett idogt arbete över en längre tid som har gjort att han är redo och tajmingen var rätt.

Det som gör Norrköpingstränaren mest imponerad är hur seriös hans 17-årige ytter är.

– Han orkar träna och ha fokus på att bli så bra han kan. Sedan spelar han fotboll på ett otroligt moget sätt. Fattar väldigt kloka beslut på planen som är ganska unikt med tanke på den ringa åldern, säger Jens Gustafsson.