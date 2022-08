Tätt spelschema och 30 grader varmt när matchen mot Sundsvall sparkade i gång, men Malmö FF visade ingen trötthet på Stadion utan laget körde över jumbon i den första halvleken.

Trots kraftigt spelövertag och flertalet vassa chanser kom det förlösande ledningsmålet först i den 39:e minuten när Moustafa Zeidan hittade fram till Veljko Birmancevic som prickade bortre krysset. Detta var Zeidans åttonde assist för året, något han nu är bäst i allsvenskan med.

Innan paus hann regerande mästarna avgöra tillställningen, detta efter två mål av Isaac Kiese Thelin. I 45:e minuten hittade Erdal Rakip elegant fram till anfallaren som behärskat satte tvåan.

Bara två minuter senare kom också 3-0 när Eric Larsson efter fint förarbete spelade snett inåt bakåt till Kiese Thelin som enkelt rakade in sitt sjunde allsvenska mål för säsongen.

Sundsvall tröstmålade efter felpass

MFF fortsatte ösa på i andra halvlek och innan ens tio minuter efter pausvilan spelats hade laget träffat stolpen, missat friläge och haft en boll på mållinjen.

I stället reducerade Sundsvall med drygt 20 minuter kvar. Erdal Rakip slog en felpass rätt in i banan som inhopparen Saku Ylätupa utnyttjade. Finländaren drev bollen mot mål och sköt ett skott som via stolpen gick in i nät.

Segern var dock aldrig hotad för hemmalaget som var mycket nära ett 4-1-mål med kvarten kvar när Eric Larsson lossade kanonen från distans. Bollen tog klockrent i ribban.

MFF vann med 3-1 och är fyra poäng bakom serieledande Djurgården.

Jumbon Sundsvall har en pinne upp till kval.

