”Med stor sannolikhet lämnar jag Hammarby”

Hamad kom till Hammarby inför säsongen 2017 och har under den senaste säsongen varit lagkapten. Efter en rejäl formtopp under vårsäsongen, när Hammarby ledde serien under en period, trodde många att han skulle lämna allsvenskan för ett nytt äventyr utomlands, men i stället har han blivit kvar. Sedan dess har både Hamad och Hammarbys form tappat fart. När laget förlorade mot Elfsborg förra veckan var han bänkad.

Mittfältaren, som ändå har gjort åtta mål i årets allsvenska, har ett kontrakt över 2018 med option på ytterligare ett år, men även en klausul som gör att han kan säljas för sex miljoner kronor, något som SportExpressen kunde avslöja tidigare i år.

Men nu verkar 27-åringens tid i Hammarby gå mot sitt slut. I magasinet Café:s nya podcast, Cafékampen, som leds av Simon Said, meddelar han att det inte ser ut att bli någon förlängning.

– Jag vet inte vad som händer. Med stor sannolikhet lämnar jag i vinter. Det blir en fin avslutning nu här i höst, förhoppningsvis. Vi är i diskussion med Hammarby som är sugna på att hitta en lösning för att jag ska vara kvar. Så vi får se. Vi tar det som det kommer, säger han i podcasten.

Var ska du? Cash eller landslaget?

– Landslaget. Nej, men om man kan få både och är det bäst.

Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN

"Kan ta ett pengaalternativ"

När Hamad lämnade Sverige förra gången var det för tyska Hoffenheim, 2014.

Den här gången kan andra incitament bli avgörande, säger han i podcasten.

– Jag fyller 28 år i november. Jag måste fundera lite och vara öppen i mitt klubbval. När jag var 23 år och lämnade Malmö FF var det inte lika självklart, då var det mer karriär, karriär, karriär. Nu är jag i en mellanålder. Jag har fortfarande mina bästa år framför mig, men man ska inte ta saker för givet. Man vet aldrig vad som händer, det kan komma en skada eller sjukdom. Man måste tänka på sin framtid, sina barn och sin familj. Jag är mer öppen i dag. Jag kan ta ett pengaalternativ om det är värt det. Allt har sitt pris, säger han.

Hela avsnittet, där även Muamer Tankovic medverkar, släpps natten till tisdag.

