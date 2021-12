Med den värvningen kan AIK utmana MFF

Det låg en spänd förväntan över Solna och Friends arena den här lördagen när allsvenskan 2021 skulle avgöras. Den aningen märkliga och oförutsägbara guldstriden skulle få ett slut. För AIK:s del hade laget givit sig själva chansen att vinna ett SM-guld i sista omgången. Sett till förväntningarna inför säsongen var det inte många som trodde att AIK skulle vara med och utmana MFF om guldet. I alla fall inte så här länge. Men sett till den näst sista omgångens resultat hade AIK ett SM-guld att vinna. MFF hade ett att förlora. Och det måste ha varit en rätt skön känsla för det svartgula laget att kliva in på Friends för sista gång det här året, med 27731 supportrar i ryggen, med en chans att kunna snuva Malmö FF på det givna guldet. För MFF hade det vara ett gigantiskt fiasko om man tappat Lennart Johanssons pokal i sista omgången, och det hade AIK:s spelare gjort allt för att påminna dem om under veckan som gått. AIK behövde hjälp av Halmstad, som gjort fina matcher mot topplagen den här säsongen och spelat rätt bra men fått med sig rätt lite. Ändå. Chansen fanns där för AIK. Större under hade skett än att AIK vunnit mot Sirius hemma och Halmstad vunnit mot MFF på bortaplan. Men till en första början såg det ut som om AIK:s spelare var tagna av stundens allvar. Att de inte alls gick ut och njöt att ha fått en andra chans att vinna ett SM-guld. Även om chansen var väldigt liten, med tanke på att MFF var tvungna att förlora mot Halmstad. AIK låg under med 2-0 efter dryga 20 minuters spel och hemmapubliken undrade var det var frågan om. AIK såg paralyserade ut. Men Sebastian Larsson samlade spelarna i en cirkel direkt efter 0-2-målet. Höll ett kortare snack och sedan kunde Nicolas Stefanelli gånger två se till så att det stod 2-2 i paus. Där och då hade hoppet stigit hos publiken på Friends. Och när Stefanelli satte sitt tredje mål och MFF bara hade 0-0 i den 47:e minuten var AIK bara ett Halmstad-mål från ett SM-guld. Sportchefen Henrik Jurelius vankade nervöst fram och tillbaka nedanför pressläktaren. AIK-publiken på sittplats blev tystare och tystare av nervositet.

Men även om det blev spännande och nervöst för AIK:s spelare, ledare och supportrar in i det sista (AIK-Sirius slutade några minuter före MFF-HBK) så kunde MFF hålla undan och säkra 0-0 rätt bekvämt. Och det var egentligen inget snack. MFF är värdiga vinnare och även om det blev rätt tyst på Friends när slutresultatet från Malmö ropades ut, var det ändå inte den där verkligt tunga besvikelsen. Och ser man det i ett större perspektiv kan AIK också, när den värsta besvikelsen lagt sig, se tillbaka på en mycket bra säsong. Det är lätt att glömma var AIK befann sig för ett år sedan. Att då komma tvåa, säkra en Europaplats redan innan sista omgången, är riktigt bra av AIK. En fjäder i hatten till tränaren Bartosz Grzelak också, som fått ihop laget på ett bra sätt. Och det utan den där riktigt strikervärvningen. Visserligen vaknade både Nabil Bahoui och Nicolas Stefanelli till och tio respektive 13 mål är mer än godkänt. Men för att AIK ska utmana MFF rejält om guldet till nästa år behövs en anfallsvärvning av hög klass. Och med Europapengarna som tickar in och säkerligen en försäljning av Otieno, finns pengar att satsa på just det. Och med tanke på att Mikael Lustig finns i klubben och det faktum att Sebastian Larsson nu verkar köra på ett år till, även om inget kontrakt är påskrivet ännu, så bör AIK kunna ha ett litet hopp om att få hem John Guidetti till 2022. Eller i alla fall till sommaren 2022.

En kvart efter att slutsignalen ljöd hyllades Henok Goitom på innerplan. Som symbol och den spelare han varit i AIK och den ledare han varit, blir han omöjlig att ersätta. Allt jobb han lagt ner med att guida den unga spelarna i AIK är beundransvärt. Som tur är för AIK blir han kvar i klubben och en sådan resurs blir ovärderlig när AIK nu tar sats mot 2022 och att på allvar kunna utmana MFF.

