IFK Göteborg har under de senaste veckorna skakats av en intern konflikt med Tobias Sana i huvudrollen. Enligt klubben har spelaren under en längre tid varit missnöjd och trots flera möten har parterna inte kunnat enas om en väg framåt. Och efter ett halvtidsbråk med tränaren Mikael Stahre i mötet med Kalmar FF för ett par veckor sedan blev Sana till en början avstängd i en vecka, men situationen blev inte bättre. Snarare motsatsen – och under torsdagen meddelade IFK Göteborg att mittfältsstjärnan är fri att söka ny klubb.

Veteranen Mattias Bjärsmyr tycker inte att laget har påverkats speciellt mycket av turbulensen kring Sana.

– Gruppen har hållit ihop det på ett bra sätt. Allt som händer och sker i ett fotbollslag påverkar ju på ett eller annat sätt, men det här har inte blivit någon ”issue” för oss. Det är vad det är, säger Bjärsmyr.

Har du pratat med Sana efteråt?

– Nej, det har jag inte gjort, men jag utgår från att hans närmsta vänner i laget har gjort det. Kanske också ”Mackan” (Marcus Berg) i form av lagkapten.

”Tråkigt på ett personligt plan”

Vad är det egentligen som har hänt?

– Det är det som klubben har sagt, att det var en incident mot Kalmar. Sedan vet vi inte så mycket mer och det är inget vi vill prata om heller. Jag tycker att klubben var tydlig i det de gick ut med. Sedan finns det ju alltid missnöje i en fotbollsklubb.

Bjärsmyr poängterar att spelarna inte vet allt som har hänt och säger att det är svårt att kommentera klubbens process.

– En spelare har ju fått lämna, men jag vet ju att de som bestämmer gör det som är bäst för Blåvitt.

Kommer du att sakna Sana?

– Tobbe är en bra spelare, det är ingen som tycker något annat. Men i fotbollsvärlden är det så att spelare kommer och går hela tiden, så är det nu också även om detta är lite speciellt. Det är alltid tråkigt på ett personligt plan, men vi måste ju någonstans fortsätta framåt. Visst, en spelare har fått lämna, men vi är 25 kvar.