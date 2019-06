Allsvenskan är på väg att skakas av en skandal.

Enligt Aftonbladet utreds en match i en nylig spelad allsvensk omgång för misstänkt matchfixning av förbundet i samarbete med polisen.

– Vi har fått in information kring den matchen som vi just nu analyserar. Vi har begärt in ytterligare information från våra samarbetspartners i den här typen av utredningar, säger SvFF:s fotbollsjurist Tobias Tibell till Aftonbladet.

Enligt tidningen granskas bland annat ”uppseendeväckande agerande” från spelare på planen i kombination med att personer som har nära koppling till spelare i det aktuella laget lagt spel på matchen.

– Misstankarna om matchfixning är förödande för svensk fotboll. Jag hoppas att man går till botten med detta för att för att ta reda på vad som verkligen har hänt, säger en företrädare för den aktuella klubben till Aftonbladet.