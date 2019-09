Giffarna hade befunnit sig i fritt fall och hade inte tagit en allsvensk seger sen april då de nyligen bröt mardrömssviten i Kalmar.

Nu är man uppe i två raka segrar i jakten på nytt allsvenskt kontrakt. Det blev nämligen 2-1 hemma mot bottenkonkurrenten Sirius, efter en imponerande vändning i Medelpad.

Efter en mållös första halvlek på NP3 arena gjorde gästerna 1-0 genom Jonas Lindberg i inledningen av den andra.

En käftsmäll för Tony Gustavssons Gif Sundsvall, som är i desperat behov av poäng. Och det såg länge riktigt mörkt ut för hemmalaget, som dock fick en drömchans med sex minuter kvar att spela.

Johan Blombergs skott tog på en Siriusspelaren Daniel Jarls arm och domaren Kristoffer Karlsson pekade mot straffpunkten. David Batanero förvaltade straffen på bästa sätt och återgav Gif Sundsvall hoppet.

Gustavsson hyllar matchhjälten

Man nöjde sig dock inte där. För endast en minut efter det förlösande 1-1-målet var det dags igen då Tobias Eriksson satte det matchavgörande 2-1-målet.

– Vi sa i halvtid att det var lite "do or die". Vi var energilösa, håglösa och rädda i första men andra var helt magiskt bra, säger tränaren Tony Gustavsson till C More.

Tränaren passar också på att hylla segerskytten.

– Vi har sett i det tidigare matcher, vi har sett det på träning. Just det där att han luktar rätt på all fallfrukt i straffområdet, han har en otrolig förmåga att ligga på rätt ställe och liksom sniffa rätt på de lösa bollarna. Nu gör han det återigen och gör ett mål, där fick vi bra effekt, säger han till Sundsvalls Tidning.

Gif Sundsvalls seger betyder att man nu sätter press på Falkenberg och Östersund som ligger närmast kvalstrecket.

Men Gustavsson sticker inte under stol med att det krävs fler poäng för att klara av uppgiften som han fick när han tog över tränarrollen i augusti: Att säkra det allsvenska kontraktet.

Matchvinnaren Tobias Eriksson svävar inte i väg efter vändningen.

– Vi ska fortsätta jobba hårt och tro på varandra, sedan får vi se var vi hamnar efter 30 omgångar, säger han till C More.