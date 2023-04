Martin Olsson har en förmåga att hamna i hetluften. På arenorna runtom i landet tvingas han ofta möta motståndarsupportrarnas hat.

– Om det är något jag ska tänka på direkt nu så är det Djurgårdens, svarar han på frågan om vilka som gillar honom minst.

– Men det är väl ett par stycken. Mot Peking hör man det också. Och i Kalmar har man fått höra det ett par gånger.

En hård smäll mot IFK Norrköpings Ishaq Abdulrazak, ett frisparksmål med efterföljande kaxig kommentar mot Kalmar FF, en hockeytackling på Djurgårdens Magnus Eriksson. Där är tre händelser som skulle kunna ligga bakom buropen. Martin Olsson känner att han själv är en av de allsvenska spelare som går in hårdast i 50-50-dueller och att han det kan vara därför han på vissa håll är illa omtyckt.

– Men sen ibland så kan jag också ha en attityd på planen också...

Säger du det?

– Jag har en attityd på planen ibland som... Ja, man vill vinna.

– Det är så jag vill att mina spelare runt mig, mitt lag, ska spela också. Jag försöker ställa höga krav på mig själv och på mina spelare runt mig.

Gillar hårda dueller

Att visa vinnarinstinkt på planen behöver inte enbart handla om att tackla hårt, poängterar Olsson.

– Jag är kanske inte på Taha (Ali), till exempel, om att gå in i en tackling. Man kan visa 100 procent attityd på andra sätt, som att ge allt i presspelet. Tacklingar och sånt är inte för alla spelare. Men jag gillar att gå in i tacklingar och nickdueller. Jag gillar den sidan av spelet.

För det med sig något mer negativt än att du blir utbuad på arenorna?

– Nej. När jag är ute i Stockholm med familjen, med vännerna, så är det många av Djurgårdens fans som kommer upp till mig som visar respekt och kärlek.

Har fått smällar själv

Olsson tror att han är en typ av spelare som supportrar vill ha i sitt lag – men inte hos motståndarna. Han tror att det är därför hatet riktas mot honom på arenorna samtidigt som han är mer accepterad så snart matcherna är slut.

– Och jag tror att om jag hade lagt in en hård tackling och spelat för Djurgården så tror jag inte att de hade buat ut mig.

Olsson delar inte bara ut tacklingar. Han tvingas också ta emot dem.

– Det har blivit några stycken. Jag har fått näsan bruten. En spricka i vadbenet. Men jag säger ingenting. Jag klagar inte. Jag bara kör på.

De här tacklingarna som är på gränsen. Är det planerat av dig?

– Nej, det kommer naturligt. Det är inte så att jag sitter och...

Du tänker inte i förväg att du ska gå in och trycka till Magnus Eriksson för att få honom ur balans?

– Nej, i den situationen trodde jag att han också skulle gå in hårt.

– Men ibland, när man fått en ful tackling, så kan man tänka att ”Okej, du vill spela på det sättet”. Jag går inte in direkt och tänker att jag ska trycka till någon. Jag måste få en tackling själv först för att bygga upp något. Sen försöker jag aldrig gå in för att skada någon. Jag vill ta bollen och gå in hårt.

Kommenterar omtalade klippet

Martin Olsson har temperament vid sidan av planen också. Det blev uppmärksammat i senaste matchen mot Djurgården. På sociala medier spreds ett klipp där en hetsig Martin Olsson blir utskälld av målvaktstränaren Jonnie Fedel och beordrad att sätta sig ner.

– Jag har hört från vänner att det klippet sprids. Men det är inte hela sanningen som visas.

Okej, så vad händer?

– Det blev lite hets mot deras bänk. Jag kände att de var fyra, fem stycken – och inte bara spelare. Jag vet inte om det var någon fystränare eller någonting men alla stod upp och hetsade mot Henke (Rydström). Jag sa bara till dem vad jag tyckte och tänkte, det var allt.

Så du skulle backa Rydström?

– Ja, men så klart. Och så visar de bara vad jag säger.

Men när Jonnie säger att man ska sätta sig ner, då sätter man sig?

– Där visar klippet inte heller allt. Jag sa till Jonnie att jag inte skulle sätta mig. Men jag förstår honom, han ville inte att jag skulle få gult kort. Jonnie har attityd också, jag gillar det. Han är en bra kille, alla lyssnar på honom, men när man tänder till så är det svårt att lyssna på andra.

LÄS MER: Moustafa Zeidan bekräftar intresse från AIK