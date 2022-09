Hammarby har precis avslutat ett soligt onsdagspass på Årsta. Laget har genomfört ett relativt lätt träningspass med matchspel, kvadraten och en del fotbollstennis.

Ett par spelare hänger kvar på innerplanen och håller individuella samtal med ledare. Vid mittcirkeln står assisterande tränaren Imad Khalili och nöter crossbollar med Alper Demirol.

Några meter därifrån promenerar huvudtränaren Marti Cifuentes sakta, iklädd träningskläder med en svart vindjacka, och en visselpipa hängande runt halsen.

Cifuentes söker självmant upp undertecknad. Han ger ett lugnt, men bestämt intryck. Han förklarar att han och ledarstaben ägnat timmarna åt att analysera 1-4-förlusten mot IFK Norrköping i måndags.

Vad var det som gick fel? Och hur studsar laget tillbaka? På söndag väntar en av säsongens viktigaste matcher i form av ett Stockholmsderby mot Djurgården.

– Det allra viktigaste för oss är att fokusera på nästkommande matcher. Jag vet att det är många där ute, till exempel supportrar och även ibland unga spelare, som kan tappa koncentrationen på det som faktiskt är mycket viktigt, inleder Marti Cifuentes.

Det är tydligt att spanjoren vill nå ut med ett budskap. Tonläget är energiskt – blicken är koncentrerad.

– Jag bryr inte om Häcken. Jag bryr mig inte om Djurgården. Jag bryr mig inte om AIK. Jag respekterar alla våra motståndare. De är starka. Men jag bryr mig bara om Hammarby och att vi ska vinna våra matcher som kommer härnäst. Jag vet inte vart vi kommer att ligga i tabellen om en eller två månader, det vet ingen med säkerhet, men det enda jag bryr mig om är att vi stå för starka träningsveckor och göra en stark insats i derbyt på söndag. Jag har pratat om detta hela säsongen.

Cifuentes har fastnat för en sekvens från måndagens möte med Norrköping. Det utspelar sig under en period i andra halvlek när Hammarby gick för ett kvitteringsmål.

– Jag blir både irriterad och förbannad när till och med våra supportrar kastar in föremål under matchen mot Norrköping i en period när vi forcerar och har momentum i andra halvlek. Jag ska vara tydlig med att jag inte såg att våra supportrar kastade in föremål på planen, men om domaren kommer fram till mig under matchen flera gånger, och säger att föremål kastats in under en period när vi trycker på för ett mål. Då kan vi inte stå efter matchen och klaga på att resultatet inte var tillräckligt bra. I måndags fick vi inte tillräckligt med hjälp från våra supportrar, säger han och fortsätter:

”Vi är en familj i Hammarby”

– Vi är en familj i Hammarby. Det är viktigt för mig att alla står upp och bakom varandra. Jag lovar att jag kommer att stötta alla som förstår vikten av det och att vi ska jobba för att ta en match i taget.

40-åringen tar ett djupt andetag och samlar orden - innan han fortsätter.

– Om Hammarby vill bli en vinnande klubb i framtiden så behöver vi först och främst titta på oss själv. Vi måste ha ambitionen att utvecklas. Hammarby har utvecklats enormt mycket under de senaste fem åren – på väldigt många plan. Vi har tagit stora kliv ekonomiskt. Vi har utvecklat vårt sätt att arbeta inom föreningen. Organisationen är bättre än någonsin. Ifall vi vill bli ett topplag så måste vi titta på det vi själva kan påverka och uppträda mer ödmjukt. Det är en match i taget som gäller.

– Vi tävlar just nu mot klubbar som har en större vinnarkultur än oss, och man bygger inte en vinnarkultur i en klubb på en vecka. Det tar sin tid och det är ett arbete som görs långsiktigt. Min största önskan är att alla i och runt Hammarby är enade. Vi gjorde en dålig andra halvlek mot Norrköping, men nu är det dags att vi fokuserar på söndagens match, precis som vi försökt göra hela året. Tankesättet har hela tiden varit ”en match i taget”.

Du pratar om att du är irriterad och förbannad. Vad har du noterat de senaste dagarna efter matchen mot Norrköping?

– Jag blir ledsen när våra unga spelare kommer till mig på träningarna och säger att de fått tusentals kritiska meddelanden. Det har handlat om allt från hur dåliga de varit till att deras insatser varit oacceptabla. Självklart är vi alla medvetna om klimatet på sociala medier, men alla måste förstå att våra spelare ger precis allt för Hammarby och utöver supportrarna - så är det spelarna och vi ledare som vill lyckas med Hammarby. Vi gör allt i vår makt för att lyckas varje dag. Tro mig, men inte ens våra mest passionerade supportrar, vill vinna matcher mer än oss. Mina spelare ger sitt liv för Bajen.

– Jag förstår hur världen som vi lever i fungerar men Hammarby har alltid varit en klubb där supportarna stöttat klubben, både i vått och torrt. Supportrarna har varit extremt lojala, även när klubben haft sina tuffaste perioder. Det är viktigt med perspektiv. Jag vill inte att vi förlorar det. Laget har gjort jättebra ifrån sig den här säsongen, vi har 40 poäng i allsvenskan och fightas om topp tre.

”Vi var inte världens bästa lag för två veckor sedan”

Cifuentes slår ut med armarna.

– Kom igen! Låt oss vara ödmjuka och fortsätta jobba hårt. Vi var inte världens bästa lag för två veckor sedan, och vi är inte allsvenskans sämsta lag i dag. Det är inte så det fungerar.

Har du varit tydlig med laget att inte prata för mycket om tabellen?

– Jag var tydlig med det redan i januari och februari! Det var bland det första jag sa till spelarna när jag blev tränare i Hammarby. Jag sa till spelarna att jag inte försöker förflytta fokus för att vi förlorade i måndags, utan detta är något som jag har försökt förmedla hela säsongen. Laget vet om att jag är väldigt nöjd över hur vi presterade i våras och vi tog 30 poäng. Nästa delmål var att försöka ta fler poäng än det. Jag har aldrig pratat om vad till exempel Häcken gör. Det är ett fantastiskt lag och därför leder de allsvenskan.

– Djurgården är också ett fantastiskt lag, därför har de varit så pass solida senaste säsongerna. Min poäng är att vi måste fokusera på oss själva. Jag ska vara helt ärlig med dig - jag har inte tid att prata om vad Malmö FF gjort i dag eller vad AIK ska göra i morgon. Vi har mycket arbete framför oss. I Hammarby har vi många fantastiska saker på plats, både i klubben och hos våra supportrar, och det är dags att fortsätta vara ödmjuka, jobba hårt och förstå att vi tampas mot många starka lag i toppen av allsvenskan.

Hammarbytränaren väljer att dra en parallell till grannländerna.

– Någonstans är det skillnaden för mig mellan svensk, dansk och norsk fotboll. I allsvenskan har vi sju lag som är riktigt bra. Alla kan vinna. I Danmark slåss Midtjylland, FC Köpenhamn och Bröndby om titeln. I Norge vet alla att Rosenborg, Bodö/Glimt och Molde kommer ligga i toppen. Men i allsvenskan… kom igen. Titta på IFK Göteborgs historia. Elfsborg är alltid med och utmanar. Då har jag inte ens nämnt Malmö FF. AIK. Djurgården. Även vi i Hammarby. Vi måste acceptera att det är tufft att vinna ibland, och vi har kanske inte byggt upp vinnarkulturen än, för det är något som man bygger över flera år.

– Man kan inte säga: i morgon har vi en vinnarkultur på plats. Det funkar inte så. Nu måste vi vara enade och vi har en sportchef i Jesper Jansson som vet vad som krävs för att vinna. Han vet var Hammarby var för några år sedan och hur långt vi har tagit oss ända fram till i dag. Enligt mig har vi ett fantastiskt sportsligt projekt på plats. Jag är stolt över att vara tränare här, och har varit tränare förut i Sverige. Nu måste vi blicka framåt och jobba hårt men ödmjukt. Alla måste förstå: spelare, ledare och supportrar - att vi måste jobba tillsammans, framför allt nu. Det är viktigare än någonsin.

Hur använder ni den energin till derbyt?

- Du vet själv hur derbymatcher är. Alla spelare vill göra sitt livs match. Det kommer vara mycket känslor och energi på planen och läktarna. Jag var förbannad efter Norrköpingsmatchen och det har jag varit tydlig med det till laget, för jag kände att vi kunde gjort en mycket bättre andra halvlek. Målen vi släppte in var billiga.

– Det är ingen trend från säsongen (att Hammarby släpper in många mål), för vi har faktiskt varit ett stabilt lag defensivt över hela året. Det är bättre att förlora en match med 4-1 än två matcher i rad med 1-0. Vi måste använda energin och använda det som en boost för att visa att det bara var en engångsföreteelse.

Hur ser du på Djurgården?

– Det är ett starkt lag, det sa jag för två månader sedan när vi möttes. De har ett lag som är vant vid att spela två matcher i veckan och dessutom är Djurgården starka defensivt. De har mycket kvalitet offensivt. Det är ett av allsvenskans tuffaste motstånd, men vi är Hammarby och ska försöka visa att vi är ett bättre lag än dem. Gör vi inte det så betyder det att vi inte är tillräckligt bra för tillfället, så pass simpelt är det.

– Men vi ska göra vårt bästa och respekterar Djurgården, på samma sätt som vi respekterar IFK Värnamo. Jag tror att Djurgården respekterar oss också. Vi skapade tillräckligt med chanser för att vinna mot dem förra matchen, men de vann ändå till slut, vilket är väldigt starkt i sig. På söndag vill vi skapa chanser och försöka vinna matchen för våra supportrar.