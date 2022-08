IFK Göteborg lät nyckelspelare som Warner Hahn, Calle Johansson och Marcus Berg vila i cupmötet med division 1-laget Torn i Stångby i Lunds kommun. Men tränaren Mikael Stahre mönstrade ändå en stark startelva och trots en pigg start av hemmalaget inför rekordpublik (drygt 1 800 åskådare) blev det aldrig särskilt spännande.

Eman Markovic, som kom från IFK Norrköping i somras och som har startat i de tre senaste allsvenska matcherna utan att göra något större avtryck, kontrade snyggt in 1-0. Norrmannen tog sig snabbt fram, vek inåt och sköt in bollen i bortre hörnet.

– Ett väldigt fint mål. Det var bara att köra på och testa skott. Skönt att den gick in, sa Markovic i halvtidsintervjun med C More och fortsatte:

– Det är svårspelat underlag, men det är samma för bägge lagen och vi måste höja tempot i andra halvlek.

”Bolljäveln dör ju”

Det gjorde IFK Göteborg omgående. Bara sekunder efter paus fixade Gustaf Norlin straff och högerbacken Emil Salomonsson var säkerheten själv från elva meter. Norlin spelade sedan fram Markovic till 3-0. 23-åringen tog emot passningen, siktade och rullade behärskat in bollen i bortre hörnet.

Torn försökte få till en reducering i slutet och Dahlberg fick jobba, men nyförvärvet från Watford höll nollan. Resultatet innebär att IFK Göteborg är klart för gruppspel i Svenska cupen i februari nästa år.

– 3-0 i en cupmatch, det hade jag tagit på förhand alla dagar i veckan. Vi är lite småslarviga ibland, men det är ändå en bra kväll här och ett bra arrangemang. Man måste vara professionell och det är vi i dag. Jobbet och inställningen kan man inte klaga på, säger Emil Salomonsson till C More.

”Norlin eller vem fan det är”

Torns Ludvig Bergman var allt annat än nöjd med baklängesmålen. Och en situation lyfter han fram som väldigt märklig i tv-intervjun efteråt.

– Vi står upp bra, vi är duktiga, men vi släpper in tre jävla skitmål. Första är en kontring, andra... bolljäveln dör ju! Det sjukaste jag varit med om, säger han om motlägget som gjorde att bollen gick sönder och stannade tvärt, vilket gynnade Norlin som i momentet efter fick straff.

– Och tredje... domaren får för sig att ge dem ett mål till. Han tar ju den i skopan, Norlin eller vem fan det är. Inte svårt göra mål om man får spela med händerna. Men vi gör en bra prestation och publiken är fantastisk. Kungar hela högen, säger Bergman till C More.