32 mål på 22 matcher. Marko Nikolic hade ett mäktigt facit under sin debutsäsong i Djurgårdens U17-lag 2013.

Efter bara ett år i blårandigt lämnade Haninge/Brandbergen-produkten Djurgården – för värsta rivalen AIK.

Den svartgula toppklubben rekryterade Nikolic direkt till A-laget, men den offensiva mittfältaren som då bara var 16 år gammal hade svårt att ta en plats.

Där fanns redan namn som Nabil Bahoui, Niclas Eliasson, Kennedy Igboananike, Henok Goitom och Robin Quaison.

– Det var inte det lättaste att som 16-åring slå sig in där. Första två åren hade jag inga större förhoppningar om att slå mig in utan det var snarare att träna med A-laget och komma in i det spelet. AIK var ju väldigt bra då också. Under mina tre år där (2014-2016) kom laget trea, trea och tvåa. Så ah, det säger sig självt att det var svårt att platsa i ett lag som hela tiden slogs om SM-guldet, säger Nikolic som noterades för totalt 16 tävlingsmatcher och ett mål i Gnaget.

Hyllar Nebojša Novaković

Efter AIK-sejouren tog det tid för Nikolic att komma tillbaka. Han avverkade spel i Syrianska, belgiska KVC Westerlo och Brommapojkarna innan han tog klivet ner till division 1 norra och Vasalund för att återförenas med Nebojša Novaković.

– Mellan 16 och 20 års ålder hade jag svårt att hitta mig själv. Det var ”Nebbo” som ville ha mig till Vasalund. Han gav mig kaptensbindeln och trodde väldigt mycket på mig. När han var assisterande i AIK la han ner mycket tid på mig, stannade kvar med mig efter träningarna och så. Jag uppskattar honom väldigt mycket.

Nikolic är nu inne på sin tredje säsong i Jönköpings Södra i superettan. Den offensiva mittfältaren i Djurgårdens U17-lag som blev anfallare i AIK spelar nu i J-Södra som... sittande mittfältare.

– Anfallare har aldrig varit min roll, det bara blev så i AIK. De spelade 4-4-2 i AIK och då tyckte tränaren (Andreas Alm) att jag passade bäst som anfallare eftersom jag gjort mycket mål, säger 25-åringen och fortsätter:

– Men när jag gjorde så mycket mål i Djurgården spelade jag som offensiv mittfältare och nu i J-Södra spelar vi med två sittande mittfältare bakom nummer 10-spelaren. Jag trivs överallt på centralt mittfält, oavsett om det är i en mer defensiv eller offensiv roll. Så att vara lite sittande mittfältare nu passar mig perfekt, säger Nikolic som inför den här säsongen fått en mer defensiv roll än under sina två tidigare år i J-Södra.

”Lite skit fick jag väl”

Trots att Nikolic som väldigt ung ansågs som en supertalang har han alltid haft fötterna på jorden. Så är det fortsatt.

– Jag har inga speciella drömmar med fotbollen eller så utan jag tar en säsong i taget. Det är inte så att jag strävar efter spel i de högsta ligorna utan om jag kan livnära mig på fotbollen kommande tio åren så är jag nöjd. Jag har väl alltid varit så här, jag har aldrig svävat i väg.

Så här i efterhand, ångrar du flytten till AIK och att du i stället inte tog ett mindre kliv ut i seniorfotbollen?

– Nej, egentligen inte men det jag ångrar är i så fall att jag inte gick på lån tidigare. Men det är lätt att säga nu.

Fick du skit från Djurgården efter din flytt till värsta rivalen?

– Lite skit fick jag väl, men det kunde jag förstå också. Det var inga konstigheter egentligen.

Smålandsderby mot allsvenskt motstånd väntar: ”Intressant”

Superettan har precis som allsvenskan uppehåll. Jönköpings Södras första match i återstarten är borta mot Landskrona 7 juli – nästan en månad efter segermatchen hemma mot TFF.

För att vässa formen inför mötet i Skåne spelar J-Södra träningsmatch på Finnvedsvallen mot allsvenska IFK Värnamo under måndagen – en match som sänds här Expressen.

Nikolic ser fram emot Smålandsderbyt.

– Det blir intressant att se var vi ligger kvalitetsmässigt mot ett allsvenskt motstånd. Vi har gjort det väldigt bra den här säsongen och hoppas att vi fortsätter på det spåret, säger han vars J-Södra efter tolv spelade omgångar ligger fyra i tabellen, tre poäng upp till allsvenska kvalplatsen och ytterligare en pinne upp till tvåan Västerås som innehar den sista direktplatsen upp till allsvenskan.

– Jag ska inte säga att det är över förväntan för vårt mål är att vara med i toppen och försöka ta oss upp, men klart att vi är nöjda så här långt.