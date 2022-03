Märkligt – vad har egentligen hänt?

Underhållande match

Det är ju så här svensk fotboll ska vara. Bra drag på läktarna, stor rivalitet mellan lagen, gott om målchanser, en hel del tjuvnyp och rejäla närkamper. Det blev bara ett mål, men det kunde lika gärna ha slutat 3-3 även om IF Elfsborg var snäppet vassare över 90 minuter. Tobias Sana prickade ribban, båda lagen kunde ha fått straff, Oscar Vilhelmsson tåfjuttade en perfekt Hosam Aiesh-framspelning i fritt läge utanför, Noah Söderberg brände minst två kanonlägen och Per Frick var också ganska nära att vispa in någon boll. En mycket sevärd fotbollsmatch mellan två bra lag. IFK Göteborg var klart bättre i första halvlek efter en pigg inledning från hemmalaget, gästerna mattades en bit in andra samtidigt som Elfsborg skruvade upp tempot.

Han blir Elfsborgs nästa stora försäljning

Jacob Ondrejka har ruggigt stor potential och ser ut att bli den nye Jesper Karlsson, om han inte redan är det. Just när jag skulle skriva att han behöver bli bättre på att värdera och bättre på att skjuta så skickade han in segermålet bakom Warner Hahn från distans med ett dykande skott. Skyhög klass i det momentet och Landskronagrabben gjorde överlag en strong insats innan en krampkänning satte stopp. Avig, snabb och väldigt svår att få grepp om. 19-åringen följs redan av ett stort antal klubbar och kommer att bli såld för en väl tilltagen summa den dagen det är dags att flytta utomlands. Ondrejka var ju och provtränade med just IFK Göteborg innan han i januari 2020 skrev på för Elfborg.

Planens bäste spelare

För ett par år sedan trodde man ju att Per Frick hade passerat zenit och var på väg nedåt. I stället har 29-åringen från Kil bara växlat upp. Han gör otroligt mycket nytta för Elfsborg i alla delar av spelet och mot IFK Göteborg visade han upp hela sitt register. Sedan är han också en fena på att reta upp motståndarna och få dem ur balans, både fysiskt och psykiskt. I cupkvartsfinalen var det egentligen bara målet som saknades för ”Frickadona” (vad hade personen som kom på det smeknamnet druckit?) som nästan var inblandad i allt. I inledningen munhöggs han också med Mikael Stahre en stund efter en närkamp, vilket piggade upp tillställningen. Åtta mål på 27 allsvenska matcher i fjol, kommer han upp i tvåsiffrigt i år?

Positiva besked för Blåvitt

Det är förstås resultatet som räknas och i stället för semifinal och en dröm om Europaspel i sommar får IFK Göteborg spela träningsmatcher fram till den allsvenska premiären mot IFK Värnamo. Men prestationen, som ju tränare älskar att prata om, var tveklöst årets bästa och det mot riktigt kvalitativt motstånd. Med få undantag har det mest sett trögt, osynkat och allmänt dåligt ut i vinter, men när det gällde som mest var också IFK Göteborg som bäst. Lagdelarna satt ihop, Elfsborg fick inte ytorna de ville ha, speciellt inte före paus, och spelet var snabbt och direkt och Marcus Bergs och Oscar Vilhelmssons samspel börjar likna det de hade i höstas. Hela mittfältet med Tobias Sana, Gustav Svensson, Simon Thern och Hosam Aiesh var bra mot Elfsborg, framför allt kantspelarna ställde till stora bekymmer för hemmalaget. Det finns att bygga på för Mikael Stahres gäng som bara kommer att växa framöver, det är i alla fall känslan.

Vad har hänt med Erik Sorga?

Är nyförvärvet från Estland verkligen så dålig att han inte ens tar plats på IFK Göteborgs bänk? Så verkar det i alla fall vara. 22-åringen, som nyligen skrev på ett fyraårskontrakt och som i höstas gjorde två mål mot världsnationen Belgien, var inte ens uttagen i matchtruppen mot Elfsborg. På bänken fanns det inte en enda renodlad anfallare även om både Patrik Karlsson Lagemyr, som blev inbytt, och Kevin Yakob kan spela längst fram. Något är märkligt med Erik Sorga. Ska man gissa på att han lämnar redan i sommar? Två andra spelare som också verkar ha hamnat i kläm på slutet: nämnde Yakob och nyförvärvet Amir Al-Ammari som inte ens blivit inbytta i de senast matcherna. Men säsongen är lång och båda kommer att behövas förr eller senare.